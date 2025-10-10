Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
10/10/2025 11:00:00

Marsala, l’Amministrazione si congratula con gli atleti della scuola “Emozione Danza"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-10-2025/marsala-l-amministrazione-si-congratula-con-gli-atleti-della-scuola-emozione-danza-450.jpg

L’Amministrazione comunale di Marsala, rappresentata dall’assessore Ignazio Bilardello, ha accolto i maestri e le atlete della Scuola di Ballo “Emozione Danza” per complimentarsi con loro dopo i recenti successi ottenuti in campo nazionale.

 

So quanto impegno c’è dietro un successo e siamo ben lieti di incontrarvi per congratularci personalmente con ciascuno di voi. Gli ottimi risultati raggiunti nella disciplina che praticate con passione sono anche un veicolo di promozione per la Città di Marsala, con positivi risvolti sia in termini sportivi che turistici”, ha dichiarato l’assessore Bilardello a nome dell’Amministrazione Grillo.

 

Sotto la direzione dei maestri Giovanni Paladino e Giovanna Panicola, la scuola si è distinta al Campionato Italiano Fidesm 2025, riconosciuto dal Coni, ottenendo importanti piazzamenti nelle danze latino-americane e standard.
 

In particolare, Daniela Zichittella e Valeria Godino si sono laureate campionesse italiane nel Duo Synchro Latin; nella stessa disciplina, Marta Ferrara ed Erika Genna hanno raggiunto la finale come unico duo siciliano. Successo anche per Mirko Casano e Mariangela Bonafede, vincitori nella Combinata Standard/Latini.

Anche i maestri Paladino e Panicola hanno conquistato il titolo di Campioni Italiani Fidesm 2025, ottenendo il passaggio di merito nella Classe Internazionale, oltre ad aggiudicarsi la vittoria al German Open, una delle competizioni più prestigiose al mondo di danza sportiva.









Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760018764-0-marsala-apre-oggi-il-nuovo-conad-superstore-di-corso-gramsci.jpg

Marsala, apre oggi il nuovo Conad Superstore di Corso Gramsci

Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760016101-0-marsala-al-cineteatro-don-bosco-riparte-la-nuova-stagione-tra-teatro-e-cinema.jpg

Marsala, al Cineteatro Don Bosco riparte la nuova stagione tra teatro e...

Native | 06/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759740956-0-trapani-essepiauto-festeggia-la-renault-4-con-una-serata-di-musica-e-comicita.png

Trapani, Essepiauto festeggia la Renault 4 con una serata di musica e...