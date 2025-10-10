Marsala, l’Amministrazione si congratula con gli atleti della scuola “Emozione Danza"

10/10/2025 11:00:00

L’Amministrazione comunale di Marsala, rappresentata dall’assessore Ignazio Bilardello, ha accolto i maestri e le atlete della Scuola di Ballo “Emozione Danza” per complimentarsi con loro dopo i recenti successi ottenuti in campo nazionale.

“So quanto impegno c’è dietro un successo e siamo ben lieti di incontrarvi per congratularci personalmente con ciascuno di voi. Gli ottimi risultati raggiunti nella disciplina che praticate con passione sono anche un veicolo di promozione per la Città di Marsala, con positivi risvolti sia in termini sportivi che turistici”, ha dichiarato l’assessore Bilardello a nome dell’Amministrazione Grillo.

Sotto la direzione dei maestri Giovanni Paladino e Giovanna Panicola, la scuola si è distinta al Campionato Italiano Fidesm 2025, riconosciuto dal Coni, ottenendo importanti piazzamenti nelle danze latino-americane e standard.



In particolare, Daniela Zichittella e Valeria Godino si sono laureate campionesse italiane nel Duo Synchro Latin; nella stessa disciplina, Marta Ferrara ed Erika Genna hanno raggiunto la finale come unico duo siciliano. Successo anche per Mirko Casano e Mariangela Bonafede, vincitori nella Combinata Standard/Latini.

Anche i maestri Paladino e Panicola hanno conquistato il titolo di Campioni Italiani Fidesm 2025, ottenendo il passaggio di merito nella Classe Internazionale, oltre ad aggiudicarsi la vittoria al German Open, una delle competizioni più prestigiose al mondo di danza sportiva.



