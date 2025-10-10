Petrosino: al via la pulizia di caditoie e tombini

10/10/2025 17:00:00

Per prevenire allagamenti e disagi durante la stagione autunnale il Comune di Petrosino ha avviato un intervento di pulizia e manutenzione delle caditoie, dei tombini e delle reti di smaltimento delle acque piovane su tutto il territorio comunale.

Gli operatori comunali sono al lavoro per rimuovere foglie, detriti, terra e rifiuti che possono ostruire il deflusso dell’acqua piovana, oltre a verificare il corretto funzionamento delle condotte di scarico. Un’azione mirata, dunque, non solo alla manutenzione ordinaria, ma anche alla prevenzione di emergenze in caso di maltempo.

“Questi interventi sono fondamentali per la sicurezza urbana e la tutela del nostro territorio – dichiara il Sindaco di Petrosino –. Un ringraziamento al personale comunale e

agli operatori per il lavoro puntuale e prezioso che stanno svolgendo in vista della stagione autunnale.”

L’Amministrazione comunale invita inoltre i cittadini a collaborare, mantenendo pulite le aree davanti alle proprie abitazioni o attività commerciali e segnalando eventuali criticità agli uffici competenti.



