Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Rubriche

» Innovazione
10/10/2025 11:25:00

WhatsApp introduce la pianificazione delle chiamate di gruppo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-10-2025/whatsapp-introduce-la-pianificazione-delle-chiamate-di-gruppo-450.jpg

La nuova funzione permette di organizzare videochiamate con anticipo, evitando il coordinamento tramite messaggi WhatsApp ha aggiunto la possibilità di programmare chiamate di gruppo, una feature già presente su piattaforme come Zoom e Google Meet.

 

Come funziona? Per utilizzare la nuova opzione, è sufficiente:
- Aprire la tab "Chiamate"
- Toccare l'icona ➕ in alto a destra
- Selezionare "Programma chiamata"
- Impostare data, ora e partecipanti
Una volta inviato l'invito, è possibile controllare quali contatti hanno confermato la partecipazione.

A cosa serve
La funzione risponde a un'esigenza pratica: coordinare più persone per una chiamata tramite messaggi può risultare dispersivo. Con la pianificazione, si fissa un appuntamento preciso e si verifica chi sarà presente, semplificando l'organizzazione sia per chiamate personali che lavorative. L'implementazione allinea WhatsApp agli standard delle app di videoconferenza, pur rimanendo nell'ambito della messaggistica istantanea. La funzione sarà probabilmente distribuita gradualmente in queste settimane, seguendo la consueta modalità di rollout degli aggiornamenti dell'app.









Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760018764-0-marsala-apre-oggi-il-nuovo-conad-superstore-di-corso-gramsci.jpg

Marsala, apre oggi il nuovo Conad Superstore di Corso Gramsci

Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760016101-0-marsala-al-cineteatro-don-bosco-riparte-la-nuova-stagione-tra-teatro-e-cinema.jpg

Marsala, al Cineteatro Don Bosco riparte la nuova stagione tra teatro e...

Native | 06/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759740956-0-trapani-essepiauto-festeggia-la-renault-4-con-una-serata-di-musica-e-comicita.png

Trapani, Essepiauto festeggia la Renault 4 con una serata di musica e...