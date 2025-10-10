WhatsApp introduce la pianificazione delle chiamate di gruppo

10/10/2025 11:25:00

La nuova funzione permette di organizzare videochiamate con anticipo, evitando il coordinamento tramite messaggi WhatsApp ha aggiunto la possibilità di programmare chiamate di gruppo, una feature già presente su piattaforme come Zoom e Google Meet.

Come funziona? Per utilizzare la nuova opzione, è sufficiente:

- Aprire la tab "Chiamate"

- Toccare l'icona ➕ in alto a destra

- Selezionare "Programma chiamata"

- Impostare data, ora e partecipanti

Una volta inviato l'invito, è possibile controllare quali contatti hanno confermato la partecipazione.

A cosa serve

La funzione risponde a un'esigenza pratica: coordinare più persone per una chiamata tramite messaggi può risultare dispersivo. Con la pianificazione, si fissa un appuntamento preciso e si verifica chi sarà presente, semplificando l'organizzazione sia per chiamate personali che lavorative. L'implementazione allinea WhatsApp agli standard delle app di videoconferenza, pur rimanendo nell'ambito della messaggistica istantanea. La funzione sarà probabilmente distribuita gradualmente in queste settimane, seguendo la consueta modalità di rollout degli aggiornamenti dell'app.



