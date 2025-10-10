Sezioni
Istituzioni

» Dalla Regione
10/10/2025 22:00:00

Bonus bebè, la Regione pubblica la graduatoria per la prima semestralità

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-10-2025/bonus-bebe-la-regione-pubblica-la-graduatoria-per-la-prima-semestralita-450.jpg

Sono stati stanziati 600 mila euro dalla Regione Siciliana per il pagamento del bonus bebè relativo alla prima semestralità 2025, destinato alle famiglie con figli nati tra il 1° ottobre 2024 e il 31 marzo 2025.
 

L’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha pubblicato l’elenco dei 600 beneficiari che riceveranno un contributo economico di mille euro ciascuno. Le somme verranno trasferite ai Comuni, che provvederanno poi a erogarle direttamente alle famiglie inserite in graduatoria.

 

«Il bonus bebè – ha dichiarato l’assessore Nuccia Albano – rappresenta un aiuto concreto per alleviare le spese iniziali legate alla nascita, offrendo alle famiglie più in difficoltà un supporto economico che può fare davvero la differenza. Crediamo che investire nelle famiglie significhi investire nel futuro della nostra comunità, favorendo la crescita, il benessere e la serenità dei nostri cittadini più giovani. Continueremo a lavorare affinché queste misure siano sempre più efficaci e accessibili, promuovendo politiche sociali che mettano al centro la famiglia come pilastro della società».

 

Il bonus bebè è riservato ai neo-genitori residenti in Sicilia al momento del parto o dell’adozione, oppure a chi esercita la patria potestà, con un Isee fino a 10.140 euro, soglia che corrisponde al limite massimo previsto per l’assegno di inclusione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

La seconda graduatoria relativa alla seconda semestralità verrà pubblicata entro il 31 dicembre 2025 e comprenderà i bambini nati tra il 1° aprile e il 30 settembre 2025.

 

Clicca qui per consultare l’elenco dei beneficiari del bonus bebè.









