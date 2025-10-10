Automobilismo, al via la 30^ edizione dello Slalom Città di Misilmeri

10/10/2025 16:30:00

Tutto pronto per la 30ª edizione dello Slalom Città di Misilmeri – Memorial “Luca Cerniglia”, appuntamento ormai classico del motorsport isolano, che torna a infiammare le strade alle porte di Palermo con 59 iscritti e un parterre di assoluto livello. La manifestazione, organizzata dalla Misilmeri Racing del presidente Giuseppe Bonanno con il patrocinio del Comune di Misilmeri, sarà valida per il Trofeo d’Italia Sud Slalom AciSport, per il Campionato Siciliano Slalom (coeff. 1,5) e per lo Challenge degli Emiri 2025, che assegnerà punteggio doppio.

Cinque pretendenti per un solo trono

La qualità del campo partenti rende impossibile un pronostico certo: almeno cinque specialisti si contenderanno la vittoria assoluta.

In prima fila il mazarese Girolamo “Gimmy” Ingardia, già due volte vincitore a Misilmeri (2018 e 2019), campione siciliano in carica e protagonista anche nel Tricolore, dove occupa la seconda posizione assoluta. Il portacolori della Trapani Corse schiererà la sua Gloria C8F Evo Suzuki nella E2SS/TMSS 1150.

Tra i principali rivali, l’altro mazarese Giuseppe Giametta (Gloria B5 Evo Suzuki, RO Racing), deciso a rompere il tabù di Misilmeri dopo due successi stagionali, e il trapanese Giuseppe Virgilio (Radical SR4 Suzuki, Trapani Corse), già vincitore quattro anni fa ma meno presente in questa stagione.

Occhi puntati anche sul catanese Silvio Fiore (Radical SR4 Suzuki, Catania Corse), autore di quattro vittorie nel 2025, e sull’agrigentino Salvatore Catanzaro (Gloria B5 Evo Suzuki, Trapani Corse), pronto a inserirsi nella lotta al vertice.

Torna lo spettacolo in piazza e lungo la SP38

Il weekend misilmerese si aprirà venerdì 10 ottobre, con la presentazione ufficiale dell’evento nella centralissima piazza Comitato 1860, cuore pulsante della cittadina, a partire dalle 20.00. Alla serata prenderanno parte autorità politiche e sportive, tra cui Angelo Pizzuto, presidente dell’AC Palermo, e Francesco Paolo Martorana, consigliere provinciale che ha sostenuto il ripristino del manto stradale sul percorso di gara.

Nel corso della serata sarà consegnato un riconoscimento a Nicola Cirrito, pioniere del motorsport siciliano e primo organizzatore dello Slalom Città di Misilmeri.

Non mancheranno iniziative collaterali per celebrare le 30 edizioni: una mostra fotografica dedicata alla storia della gara, degustazioni di prodotti tipici, un simulatore di guida sul tracciato di quasi 3 km lungo la SP38 “Misilmeri–Belmonte Mezzagno” e un’esposizione di auto d’epoca.

Sfide, emozioni e memoria

Come da tradizione, lo Slalom sarà abbinato al Memorial “Luca Cerniglia”, in ricordo del giovane pilota misilmerese scomparso otto anni fa. Il fratello Riccardo Cerniglia sarà in gara con la Bogani SN84 Suzuki per la Misilmeri Racing, mentre il padre Filippo premierà i piloti locali (ben nove al via).

Il Challenge degli Emiri 2025 sarà invece dedicato alla memoria del compianto Giovanni Buttacavoli: il padre, Giovan Battista, tornerà a correre con la Fiat 127 Sport appartenuta al figlio.




