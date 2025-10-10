L'Asd Marsala Boxe sabato organizza una Manifestazione Pugilistica nella propria palestra

10/10/2025 07:00:00

Nei propri locali di Via Dante Alighieri 39, la Marsala Boxe ha organizzato per sabato 11 ottobre con inizio alle ore 15.30 (operazioni di peso e visita medica dalle 14.00 alle 15.00) una Manifestazione di Pugilato di preparazione ai prossimi Campionati Europei che si terranno nel novembre 2025 a Dublino in Irlanda in cui, il Team di Tecnici della Rappresentativa Siciliana composto da Carmelo Mammana della Eagle Boxe di Avola SR e Vincenzo Minardi della Marsala Boxe, schiereranno i due atleti lilibetani Yannick De Mutiis e Giuseppe Putaggio, entrambi per la categoria 70 Kg Under19. Un importante momento di condivisione, un momento unico per fare squadra, spronare i giovani atleti e vivere insieme lo Sport nelle sue emozioni più autentiche. La manifestazione vuole essere un biglietto da visita da consegnare ai tanti giovani che vogliono misurare le proprie capacità nel rispetto assoluto dell’avversario e delle regole di questo spettacolare Sport.

La mattinata sarà completamente dedicata allo Stage Internazionale di Boxe con il celebre Maestro Viacheslav Trufanov. Un momento dall’alto valore tecnico vista la caratura dell’insegnante per tutti i pugili ed i tecnici iscritti a partecipare. Accompagnerà il Maestro Trufanov un atleta della Nazionale Russa come supporto e testimonianza durante lo Stage. La società Marsala Boxe cara al Presidente Tumbarello invita con entusiasmo tutti i partecipanti allo stage e gli appassionati a rimanere in palestra. Sarà l’occasione perfetta per sostenere i nostri talenti sul ring, respirare l’atmosfera dell’agonismo e godere di una intera giornata interamente dedicata alla passione per la boxe. Non mancare, il tuo sostegno è prezioso, ogni applauso, ogni incitamento, ogni presenza può fare la differenza sul ring e nel cuore di chi combatte.



