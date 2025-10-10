La destinazione West of Sicily presentata al TTG di Rimini a 40 operatori stranieri

10/10/2025 07:30:00

La Sicilia Occidentale si racconta al mondo al TTG Travel Experience di Rimini, una delle più importanti fiere internazionali dedicate alla promozione del turismo. Prima dell’apertura ufficiale della manifestazione, nella suggestiva cornice del Castello di Bellaria, si è svolto un incontro con quaranta buyers provenienti da Europa, Stati Uniti e Sud America.

Protagonista della presentazione è stata la destinazione West of Sicily, promossa dalla DMO Sicilia Occidentale, che ha illustrato ai tour operator stranieri le peculiarità del territorio e le opportunità turistiche che offre tutto l’anno. Attraverso un video e un racconto coinvolgente, sono stati valorizzati i principali temi che caratterizzano l’area: mare, arte e cultura, natura, outdoor, sport ed enogastronomia.

L’iniziativa ha riscosso grande interesse tra gli operatori internazionali, che hanno apprezzato la varietà dell’offerta e la possibilità di esperienze autentiche anche nei periodi di bassa stagione.

Durante i giorni del TTG, la DMO Sicilia Occidentale è presente, insieme alle altre DMO dell’isola, nello spazio espositivo della Regione Siciliana, all’interno di uno stand dedicato. Nel corso della giornata di apertura, numerosi operatori turistici, agenti di viaggio, influencer e giornalisti specializzati si sono fermati per ricevere informazioni e approfondire l’offerta turistica del territorio.

Nel pomeriggio, i rappresentanti delle cinque DMO siciliane hanno tenuto un incontro di confronto sui progetti comuni e sulla necessità di promuovere, in collaborazione con la Regione, iniziative congiunte all’estero e un dialogo costante con le istituzioni regionali.

“Il TTG di Rimini rappresenta sempre un’ottima occasione per incontri diretti con gli operatori di settore – afferma Rosalia D’Alì, presidente del Distretto Turistico Sicilia Occidentale –. L’interesse mostrato per la nostra destinazione conferma l’efficacia del lavoro svolto e l’importanza di puntare sulla valorizzazione delle esperienze e delle offerte differenziate per stagione e per tipologia di viaggiatori.”



