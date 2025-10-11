Dalle Giornate FAI a Le Vie dei Tesori: cosa fare nel weekend in provincia di Trapani

11/10/2025 06:00:00

Un fine settimana denso di appuntamenti, tra arte, memoria e scoperta.

Sabato 11 e domenica 12 ottobre la provincia di Trapani si apre ai suoi luoghi più significativi, tra percorsi del FAI a Erice e Trapani, visite archeologiche e spettacoli.

Da Marsala, che inaugura Le Vie dei Tesori e accoglie concerti e incontri al Museo Lilibeo, a San Vito Lo Capo con “Tempuricapuna”, fino a Favignana dove torna il Festival Florio, l’autunno si racconta attraverso cultura, paesaggio e comunità. Anche Salemi, Custonaci e Mazara del Vallo propongono esperienze che intrecciano storia e partecipazione, in un weekend che restituisce il volto più vivo e curioso del territorio:

GIORNATE FAI - In provincia di Trapani, le Giornate FAI d’Autunno dell’11 e 12 ottobre aprono due luoghi simbolo tra Erice e Trapani. A Erice, il percorso “Dolce Venere di Rimmel” svela il complesso di San Carlo, con la chiesa seicentesca e l’ex convento oggi sede del Convitto “I. e V. Florio”. I visitatori potranno esplorare gli ambienti delle monache e conoscere la tradizione dei famosi dolci ericini. Orari: sabato e domenica 10:00–13:00 / 14:30–17:30 (ultimo ingresso 17:00). Accesso libero, luogo parzialmente accessibile. Visite curate dagli studenti dell’Istituto Florio con la storica dell’arte Sarah Pianelli. A Trapani, l’itinerario “Storie di multiculturalità da San Pietro al quartiere ebraico” guiderà alla scoperta della chiesa di San Pietro, del vicino quartiere ebraico e del Bastione dell’Impossibile, tra testimonianze di fedi e culture. Orari sabato: 9:30–11:30 / 17:00–18:00 (durata circa un’ora). Visite in italiano, inglese, francese, russo e tedesco, a cura del Gruppo FAI Giovani Trapani e degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Fardella-Ximenes. Le visite sono a contributo libero e non richiedono prenotazione. Entrambi i percorsi rientrano nel programma regionale del FAI, che in Sicilia apre oltre 40 luoghi per celebrare i cinquant’anni della Fondazione.

MARSALA - Nel primo weekend di Le Vie dei Tesori a Marsala, sabato 11 e domenica 12 ottobre, la città apre i suoi luoghi simbolo tra archeologia, arte e natura. Si potranno visitare l’ipogeo di Crispia Salvia, le Latomie Niccolini, il complesso di Santa Maria della Grotta, la chiesa di San Giovanni con l’antro della sibilla e il Parco delle Cave, dove il paesaggio scavato dai “cantunari” diventa memoria. A Mozia, sabato alle 15 e domenica alle 11, l’archeologa Paola Sconzo guiderà il pubblico nell’Area K, una delle più importanti officine di vasai puniche, dove è stata scoperta la celebre “Giovinetta” di Mozia. In città, il weekend offrirà anche le esperienze più partecipate del festival: il volo in Piper da Birgi alle Egadi, lo yoga tra i monumenti, e i laboratori per bambini del Circoletto Reading Party, con letture, giochi creativi e sessioni di cucito collettivo. Domenica pomeriggio, alle 17 e alle 18.30, l’attore Andrea Scaturro vestirà i panni del marchese di Villabianca per due itinerari teatrali tra i chiostri del Carmine, i frati e il suono dell’handpan. Un weekend, insomma, che unisce scoperte archeologiche, esperienze all’aria aperta e racconti inediti dell’anima più antica di Marsala.

MARSALA - Domenica 12 ottobre alle 17.30, al Museo archeologico Lilibeo di Marsala, la dott.ssa Rossana De Simone, ricercatrice di archeologia fenicio-punica, presenterà "Un antico symbolon di pace: la tessera hospitalis da Lilibeo", un reperto che testimonia la multiculturalità e la convivenza pacifica nell'antica città fenicio-punica. L'evento si inserisce nella Giornata nazionale ed europea degli amici dei musei, con il tema "Arte e pace: i Musei come strumenti di pace". A seguire, un concerto d'archi del Conservatorio "A. Scontrino" di Trapani arricchirà l'incontro.

TRAPANI - Debutta l’11 ottobre alle 19 al Teatro Tonino Pardo di Trapani La ragazza imprudente, nuova opera contemporanea di Joe Schittino su libretto di Gianni Rigamonti. La commedia musicale, tra leggerezza e ironia, esplora il desiderio e le sue imprevedibili conseguenze attraverso sei personaggi. La regia, le scene e i costumi sono firmati da Giuseppe Amato. Sul palco Paola Vero, Grazia Sinagra, Silvia Regazzo, Blagoj Nacoski, David Costa Garcia e Massimo Modoni, con l’Ensemble del Luglio Musicale diretto da Mirco Reina. I biglietti sono disponibili al botteghino di Villa Margherita, online o a teatro. L’evento rientra nella 77ª Stagione del Luglio Musicale Trapanese.

SAN VITO LO CAPO - Sabato 11 e domenica 12 ottobre “Tempuricapuna” entra nel vivo con due giornate dedicate al mare e alla cultura dei pescatori di San Vito Lo Capo. Dalle 9 alle 13:30 si potrà partecipare alle escursioni in barca con i pescatori, per conoscere da vicino le tecniche di pesca del capone (costo 35 euro, prenotazioni al 347 7165057). In Piazza Santuario, spazio alle aste del pesce “Tempu ri mircatu” curate sabato da Linea Blu e domenica da Cuore di Mohamed Amara, con gli interventi di Ninni Ravazza e del nutrizionista Sergio La Sala. Continuano anche i cooking show “Tempu ri storie sapuri e pignate” con gli chef locali, e alle 22 la musica dal vivo con i Groovy Machine sabato e i Season domenica. Domenica mattina, alle 11, il WWF Sicilia Nord Occidentale proporrà un incontro sulla tutela del mare e delle tartarughe marine.

FAVIGNANA - Sabato 11 ottobre l’ex Stabilimento Florio di Favignana ospiterà la serata centrale del Festival Florio 2025, con la consegna del Premio Favignana per il Giornalismo a Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24 premiata per la sua chiarezza nel raccontare l’economia e la finanza. L’appuntamento, a ingresso libero fino a esaurimento posti, inizierà alle 20:30 con una degustazione di prodotti locali curata da Cantine Florio e I Veri Sapori Favignanesi, e si concluderà con il concerto del chitarrista Giovanni Baglioni. Il riconoscimento, promosso dal Comune di Favignana nell’ambito del Festival diretto da Giuseppe Scorzelli, segna il ritorno della manifestazione culturale dopo quattro anni di pausa.

TRAPANI - Domenica 12 ottobre alle 10 al Museo “Agostino Pepoli” sarà presentato il restauro della Madonna del Rosario con i Santi Domenico e Caterina da Siena di Andrea Carrera. L’intervento, curato dalla ditta La Partenope Restauri sotto la supervisione della Soprintendenza, è sostenuto dagli Amici del Museo Pepoli. L’iniziativa rientra nella XXII Giornata Nazionale FIDAM, dedicata ad “Arte e Pace”. La tela, già pala d’altare della chiesa di Sant’Andrea, torna visibile dopo quasi quarant’anni di assenza.

SALEMI - Domenica 12 ottobre, per la Giornata nazionale dell’Archeologia Ritrovata, il Gruppo Archeologico Xaipe di Salemi, insieme al Parco di Segesta e al Comune, organizza una visita guidata alla Basilica paleocristiana di San Miceli alle ore 16. Dopo la visita, lettura di poesie di Catullo con accompagnamento d’arpa di Adriana Nicolosi e un rinfresco “in stile romano” con mulsum e biscotti speziati. Ingresso gratuito. MARSALA - Domenica 12 ottobre alle 18 al Teatro Eliodoro Sollima di Marsala si apre la XXV Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven con La Magia dell’Operetta. Sul palco il soprano Marzia Catania e il tenore Francesco La Spada, accompagnati dall’Orchestra Compagnia Lirica Siciliana diretta dal maestro Salvo Miraglia. In programma arie e duetti di Lehár, Strauss, Kálmán e Lombardo. L’evento è patrocinato da Ministero della Cultura, Regione Siciliana e Comune di Marsala. Ingresso libero.

MAZARA DEL VALLO - Domenica 12 ottobre il Museo Nazionale degli Scacchi di Mazara del Vallo aderisce alla F@MU, la Giornata delle Famiglie al Museo. L’ingresso sarà gratuito per i bambini accompagnati dai genitori, con visite su prenotazione dalle 9 alle 19. In programma una settimana di attività: mini corsi per alunni delle primarie, tornei di scacchi e il concorso artistico per i più piccoli. L’iniziativa, realizzata con lo Scacco Club Mazara, promuove inclusione e partecipazione familiare. Info: 339 2026556 – direzione@museodegliscacchi.it.

MAZARA DEL VALLO - Domenica 12 ottobre Mazara del Vallo ospita la 4ª edizione della Strawoman, corsa–camminata non competitiva dedicata alla prevenzione del tumore al seno. L’evento, organizzato dall’associazione Corro per Dà con il patrocinio del Comune, prevede il raduno alle 9 e la partenza alle 9.30 da piazza della Repubblica. Il percorso tocca via Santissimo Salvatore, i lungomari Mazzini e Hopps fino alla terrazza Belvedere e ritorno. L’Arco Normanno sarà illuminato di rosa per tutta la giornata.

CUSTONACI - Nel fine settimana conclusivo di “Custonaci Memorie e Futuro”, il programma si concentra sulla riscoperta dei luoghi e delle radici del territorio. Sabato 11 ottobre, alle 16, la Biblioteca Comunale propone “Storie di bagli”, un itinerario a Baglio Venza che conduce tra architetture rurali, frantoi storici e racconti della civiltà contadina, simbolo dell’identità custonacese. Domenica 12 ottobre, il progetto chiude la settimana con nuovi appuntamenti dedicati al dialogo tra generazioni e alla valorizzazione del patrimonio locale, proseguendo il percorso di memoria e partecipazione che ha animato l’intera iniziativa.



