Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
11/10/2025 11:00:00

Erice: il museo "cordici" tra storia, arte e tecnologia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-10-2025/erice-il-museo-cordici-tra-storia-arte-e-tecnologia-450.jpg

Un museo che custodisce secoli di storia, ma che guarda al futuro con la tecnologia. È il Polo Museale “Antonio Cordici” di Erice, uno scrigno di arte e memoria che dal 1876 racconta le origini e le trasformazioni del borgo medievale più celebre della Sicilia occidentale.

Fondato con le collezioni archeologiche Hernandez, le monete Cordici e gli oggetti d’arte delle famiglie Coppola e di varie chiese ericine, il museo fu dedicato allo storico Antonio Cordici (1586-1666), considerato il primo collezionista del territorio.

 

Un viaggio nella sgtoria

Nelle sue sale si trovano reperti punici, greci e romani, iscrizioni su pietra, statuine del VI secolo a.C., anfore e materiali tardo-corinzi. Ma anche tesori più recenti: un presepe in marmo alabastrino del XVIII secolo, un baule settecentesco, dipinti dal Seicento all’Ottocento e il celebre gruppo marmoreo di Antonello Gagini, che impreziosisce la sezione storico-artistica.

 

La "Venere Immersiva"

Dal 2024, il museo ha inaugurato un nuovo percorso: “Venere Immersiva”, un’esperienza multimediale che avvolge il visitatore tra immagini, suoni e luci dedicate alla dea Venere, simbolo della città e del monte.
Nella sala, proiezioni su pareti e pavimento e radioguide in più lingue accompagnano un viaggio di 9 minuti nel mito e nel culto dell’antico Tempio di Venere Ericina, offrendo una chiave di lettura moderna e affascinante del legame millenario tra la dea e il territorio.

“La nuova installazione immersiva – spiega la sindaca di Erice, Daniela Toscano – rappresenta un ponte tra tecnologia e suggestione, un modo per avvicinare il pubblico alla forza simbolica di Venere e alla nostra identità culturale.”

 

Un polo museale nel cuore del borgo

Diretto da Salvatore Denaro, il museo è ospitato nell’ex Convento dei Frati Minori Francescani del XIV secolo e comprende diverse sezioni: archeologica, storico-artistica, delle armi, d’arte contemporanea e immersiva.
Un percorso che narra la storia di Monte San Giuliano, l’antica Erice, dall’VIII secolo a.C. ai giorni nostri.

L’ingresso del museo nella rete dei musei di ANCI Sicilia rappresenta un ulteriore passo avanti nella valorizzazione del patrimonio locale, aprendo a nuove collaborazioni, sviluppo turistico e crescita culturale.



Cultura | 2025-10-11 11:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-10-2025/erice-il-museo-cordici-tra-storia-arte-e-tecnologia-250.jpg

Erice: il museo "cordici" tra storia, arte e tecnologia

Un museo che custodisce secoli di storia, ma che guarda al futuro con la tecnologia. È il Polo Museale “Antonio Cordici” di Erice, uno scrigno di arte e memoria che dal 1876 racconta le origini e le trasformazioni del borgo...







Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760018764-0-marsala-apre-oggi-il-nuovo-conad-superstore-di-corso-gramsci.jpg

Marsala, apre oggi il nuovo Conad Superstore di Corso Gramsci

Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760016101-0-marsala-al-cineteatro-don-bosco-riparte-la-nuova-stagione-tra-teatro-e-cinema.jpg

Marsala, al Cineteatro Don Bosco riparte la nuova stagione tra teatro e...

Native | 06/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759740956-0-trapani-essepiauto-festeggia-la-renault-4-con-una-serata-di-musica-e-comicita.png

Trapani, Essepiauto festeggia la Renault 4 con una serata di musica e...