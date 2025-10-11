Sezioni
Cronaca

11/10/2025 08:16:00

Alcamo, materrasso cade dal tetto dell'auto e un motociclista finisce a terra

Un materasso vola dal tetto di un’auto  nel centro di Alcamo mentre sopraggiunge un motociclista che non riesce ad evitarlo e finisce a terra. Il singolare incidente è accaduto giovedì scorso, in corso VI Aprile.
 

Un’autovettura stava transitando con un materasso legato – forse un po’ alla buona – sul tetto. All’improvviso, il carico ha deciso di “liberarsi”, finendo in mezzo alla carreggiata proprio mentre sopraggiungeva un motociclista.

 

L’uomo non è riuscito a evitare l’impatto con l’ingombrante oggetto, è caduto a terra ed è stato trasportato in ospedale. Per fortuna non ha riportato gravi lesioni, ma lo spavento è stato notevole.

L’incidente è avvenuto nel tratto tra via Pietro Novelli e via avvocato Giuseppe Lipari. Sul posto è intervenuta la Polizia municipale, che sta verificando eventuali responsabilità in merito al fissaggio del carico sul veicolo.

 









