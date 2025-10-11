Sezioni
Sport

» Pallamano
11/10/2025 20:50:00

Handball Erice inarrestabile: altro successo e primato in classifica

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-10-2025/1760208600-0-handball-erice-inarrestabile-altro-successo.jpg

Cinque su cinque in campionato. L'Handball Erice non conosce ostacoli in serie A1 di pallamano femminile e supera anche Leno, quinta in classifica, con un perentorio 37-20, con l'ennesima prova di forza.

Le Arpie hanno letteralmente dominato l'avversario, prendendo subito il controllo dell'incontro e non consentendo a Leno di rientrare nonostante l'allenatore avversario cerchi di fermare il ritmo delle ericine con dei time-out. E alla fine del primo tempo il punteggio è 19-10 per le Arpie capaci di colpire praticamente ad ogni occasione grazie ad una prova di sostanza, dove il divario cresce quasi ad ogni azione.

Nella ripresa Erice parte con un nuovo break che porta il punteggio sul 22-10 ed ormai appare evidente a tutti che non c'è storia: l'Handball Erice è in stato di grazia e anche Leno, alla fine, alza bandiera bianca con le padrone di casa che prima allungano 25-13 fino al definitivo 37-20 che certifica il quinto successo in campionato delle ericine.

“Questa sera abbiamo dimostrato quanto può fare la differenza entrare in campo con la giusta energia - ha evidenziato a fine partita Alessia Zizzo, ala delle Arpie -. Fin dai primi minuti abbiamo imposto il nostro ritmo, e credo che proprio questa intensità sia stata l’elemento determinante della partita. È vero che anche le ultime due gare si erano concluse con delle vittorie e con prestazioni tutto sommato positive, ma oggi la squadra ha espresso qualcosa di diverso: una maggiore efficacia, una coesione più profonda, e una voglia di vincere che si è percepita in ogni azione. Sono davvero orgoglioso di far parte di questo gruppo. C’è un grande spirito di squadra, ci sosteniamo a vicenda e ognuno dà il massimo per il bene comune. Voglio anche cogliere l’occasione per fare un enorme in bocca al lupo a Chiara Priolo, con cui ho condiviso la bellissima esperienza della medaglia di bronzo agli Europei Under 19 di quest’estate. So che sta affrontando un momento difficile, ma sono certo che tornerà più forte di prima. La aspettiamo a braccia aperte”.









