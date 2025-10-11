Trapani si racconta al TTG di Rimini. CNA riceve cinque buyers

11/10/2025 13:25:00

Tre giornate intense di promozione e networking per Trapani al TTG Travel Experience di Rimini, la più importante fiera italiana dedicata al turismo mondiale, che si è svolta dall’8 al 10 ottobre.



La provincia si è presentata con un racconto corale, costruito grazie alla collaborazione tra istituzioni, operatori del settore e associazioni di categoria, per mostrare le molte anime del territorio: mare, arte e cultura, natura, outdoor, sport ed enogastronomia.

Grande attenzione è stata riservata alle esperienze autentiche, pensate per essere fruibili tutto l’anno, anche in bassa stagione — una strategia sempre più centrale nella promozione di un turismo sostenibile e di qualità.

Tra i momenti più apprezzati del TTG, la presentazione del cous cous trapanese, vero e proprio ambasciatore della tradizione gastronomica locale.

A raccontarlo e prepararlo dal vivo è stata Rosi Napoli, presidente dei Ristoratori della CNA Trapani, che con passione e professionalità ha condotto una dimostrazione capace di unire racconto, storia e sapore.

Davanti a oltre 150 operatori e visitatori, la chef ha illustrato le origini di un piatto simbolo dell’identità trapanese, nato dall’incontro di culture e capace ancora oggi di rappresentare il valore dell’accoglienza mediterranea.

“La nostra tradizione gastronomica è un elemento identificativo della nostra terra – ha commentato Cristina Cianti, presidente del Raggruppamento Turismo CNA Trapani – e può diventare un traino determinante per il turismo, se abbinata alle nostre bellezze paesaggistiche e storiche”.

La presenza trapanese al TTG, spiega ancora Cianti, è “un palcoscenico prezioso da cui attingere ispirazione per migliorare la promozione del territorio. Ci attende ora, per la quarta edizione consecutiva, una nuova esperienza di post TTG con buyer internazionali da tutto il mondo”.

Proprio da oggi, infatti, cinque buyer provenienti da Canada, Stati Uniti e Kuwait sono in visita nella provincia di Trapani, guidati dalla CNA Turismo in un itinerario che unisce mare, cultura e gusto. Un’occasione per raccontare una provincia che, con le sue eccellenze e la sua autenticità, punta a consolidarsi come destinazione d’eccellenza nel Mediterraneo.



