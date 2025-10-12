Sezioni
Sport

Automobilismo
12/10/2025 09:00:00

Automobilismo, oggi al via Il 30° Autoslalom "Città di Misilmeri"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-10-2025/automobilismo-oggi-al-via-il-30-autoslalom-citta-di-misilmeri-450.jpg

Oggi, domenica 12 ottobre, Misilmeri diventa ancora una volta capitale siciliana dei motori. Alle 9.00 in punto, il direttore di gara Carmine Capezzera darà il via ufficiale al 30° Autoslalom “Città di Misilmeri” – Memorial Luca Cerniglia, con 56 piloti al via pronti a sfidarsi lungo la strada provinciale 38 Misilmeri–Belmonte Mezzagno, per Piano Stoppa, su un percorso tecnico di 2,99 chilometri.

 

L’evento, presentato sabato sera in piazza Comitato 1860, rappresenta un momento di festa per l’intera comunità. L’organizzazione è curata dalla Misilmeri Racing di Giuseppe e Marco Bonanno, con il patrocinio del Comune di Misilmeri, guidato dal sindaco Rosario Rizzolo, e il sostegno della Città Metropolitana di Palermo.

Il “Città di Misilmeri”, tra le gare più longeve d’Italia, chiude la stagione come ultima e decisiva prova del Trofeo d’Italia Sud Slalom AciSport, e assegna punti validi anche per il Campionato Siciliano Slalom (coefficiente 1,5) e per lo Challenge degli Emiri 2025 (coefficiente 2).

 

La serata di presentazione, ospitata nell’atrio del Palazzo comunale, ha visto la partecipazione di numerose autorità politiche e sportive, tra cui Angelo Pizzuto, presidente dell’Automobile Club Palermo, e Francesco Paolo Martorana, consigliere provinciale della Città Metropolitana. Presenti anche i presidenti onorari della Misilmeri Racing – Filippo Graditi, Giovanni Orlando e Rosario Tantillo – che hanno ripercorso la storia della gara, ricordando anche la figura di Carlo Costa, fondatore della storica “Misilmeri Corse”.

Una mostra fotografica, un simulatore di guida e una parata di auto d’epoca hanno completato la cornice della vigilia, trasformando il centro cittadino in un museo vivente della passione automobilistica.

 

La corsa alla vittoria si preannuncia combattuta. Tra i principali pretendenti: Girolamo “Gimmy” Ingardia (Trapani Corse), due volte campione siciliano, che arriva da una stagione brillante nel Campionato Italiano Slalom con la Gloria C8F Evo Suzuki; Giuseppe Giametta (RO Racing), anche lui mazarese, su Gloria B5 Evo Suzuki;

  • Silvio Fiore (Catania Corse), protagonista dell’anno al volante della Radical SR4 Suzuki; Salvatore Catanzaro (Trapani Corse), agrigentino, su Gloria B5 Evo Suzuki.

Tra gli outsider da tenere d’occhio, Nino Di Matteo, Rosario Prestianni, Luca Radici e i misilmeresi Gaetano Pizzi, Antonio Ferraro ed Emanuele Campo.

 

Come tradizione, lo Slalom di Misilmeri sarà dedicato al Memorial “Luca Cerniglia”, giovane pilota locale scomparso otto anni fa. Il padre Filippo ne rinnoverà il ricordo, mentre il fratello Riccardo Cerniglia proverà a conquistare il podio con la sua Bogani SN84 Suzuki per la Misilmeri Racing. Il premio speciale Memorial Cerniglia andrà al miglior pilota locale.

 

Per chi non potrà essere presente, l’intera giornata di gara sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della Misilmeri Racing, a partire dalle ore 9.00.

Con il 30° Autoslalom, Misilmeri celebra non solo un appuntamento sportivo, ma trent’anni di passione, memoria e orgoglio motoristico che continuano a unire generazioni di piloti e appassionati.









