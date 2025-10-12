Custonaci: oggi la conferenza "Guerra e Pace nel Mondo" con il diplomatico Scarante

12/10/2025 12:00:00

Il Circolo Culturale “Luigi Pirandello” di Custonaci, in collaborazione con il Comune di Custonaci, organizza, oggi, domenica 12 ottobre 2025, alle ore 18:00, una conferenza dal titolo “Guerra e Pace nel Mondo: analisi geopolitica sul ruolo della diplomazia in tempi di conflitto”.



L’incontro si terrà presso i locali del Palazzo Municipale di Custonaci e vedrà come relatore il dott. Gianpaolo Scarante, diplomatico di lungo corso e profondo conoscitore delle dinamiche internazionali.

Scarante, già Capo di Gabinetto del Ministero degli Esteri, Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio, e Ambasciatore d’Italia in Grecia e in Turchia, oggi è professore all’Università di Padova, dove insegna Teoria e tecnica del negoziato internazionale.



La sua esperienza diretta nei teatri più delicati della politica estera italiana offrirà al pubblico un’occasione di riflessione sull’attuale scenario globale, segnato da conflitti aperti e tensioni tra potenze mondiali. L’incontro si propone di analizzare il ruolo della diplomazia come strumento di dialogo e di costruzione della pace, in un’epoca segnata da crisi geopolitiche e da nuove sfide alla sicurezza internazionale.

Un appuntamento di grande valore culturale e civico, aperto alla cittadinanza, che conferma l’impegno del Circolo Pirandello e dell’Amministrazione comunale di Custonaci nel promuovere momenti di approfondimento sui temi più rilevanti del nostro tempo.



