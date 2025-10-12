Sezioni
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Istituzioni

» Dai Comuni
12/10/2025 12:00:00

Custonaci: oggi la conferenza "Guerra e Pace nel Mondo" con il diplomatico Scarante

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-10-2025/custonaci-oggi-la-conferenza-guerra-e-pace-nel-mondo-con-il-diplomatico-scarante-450.jpg

Il Circolo Culturale “Luigi Pirandello” di Custonaci, in collaborazione con il Comune di Custonaci, organizza, oggi, domenica 12 ottobre 2025, alle ore 18:00, una conferenza dal titolo “Guerra e Pace nel Mondo: analisi geopolitica sul ruolo della diplomazia in tempi di conflitto”.
 

L’incontro si terrà presso i locali del Palazzo Municipale di Custonaci e vedrà come relatore il dott. Gianpaolo Scarante, diplomatico di lungo corso e profondo conoscitore delle dinamiche internazionali.

 

Scarante, già Capo di Gabinetto del Ministero degli Esteri, Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio, e Ambasciatore d’Italia in Grecia e in Turchia, oggi è professore all’Università di Padova, dove insegna Teoria e tecnica del negoziato internazionale.
 

La sua esperienza diretta nei teatri più delicati della politica estera italiana offrirà al pubblico un’occasione di riflessione sull’attuale scenario globale, segnato da conflitti aperti e tensioni tra potenze mondiali. L’incontro si propone di analizzare il ruolo della diplomazia come strumento di dialogo e di costruzione della pace, in un’epoca segnata da crisi geopolitiche e da nuove sfide alla sicurezza internazionale.
Un appuntamento di grande valore culturale e civico, aperto alla cittadinanza, che conferma l’impegno del Circolo Pirandello e dell’Amministrazione comunale di Custonaci nel promuovere momenti di approfondimento sui temi più rilevanti del nostro tempo.









