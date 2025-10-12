Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Nera
12/10/2025 19:20:00

Giallo sull'omicidio di Paolo Taormina: forse è stato accoltellato

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-10-2025/giallo-sull-omicidio-di-paolo-taormina-forse-e-stato-accoltellato-450.jpg

Resta ancora da chiarire la dinamica dell’omicidio di Paolo Taormina, il giovane di 21 anni ucciso la scorsa notte a Palermo. Un ventottenne dello Zen, Gaetano Maranzano, avrebbe confessato il delitto, ma gli inquirenti stanno cercando di ricostruire con precisione cosa sia accaduto.

 

In un primo momento si era ipotizzato che Taormina fosse stato colpito da un proiettile alla testa mentre tentava di sedare una rissa. Tuttavia, questa versione non trova al momento conferme.

 

Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, molto frequentata dai giovani palermitani, per capire l’esatta sequenza dei fatti. Dai primi accertamenti non emergerebbero né una lite né il presunto pestaggio di un minorenne, episodio al quale la vittima avrebbe cercato di porre fine.

Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte: non si esclude, infatti, che Paolo Taormina possa essere stato ucciso con una coltellata e non da un colpo d’arma da fuoco.









Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760018764-0-marsala-apre-oggi-il-nuovo-conad-superstore-di-corso-gramsci.jpg

Marsala, apre oggi il nuovo Conad Superstore di Corso Gramsci

Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760016101-0-marsala-al-cineteatro-don-bosco-riparte-la-nuova-stagione-tra-teatro-e-cinema.jpg

Marsala, al Cineteatro Don Bosco riparte la nuova stagione tra teatro e...

Native | 06/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759740956-0-trapani-essepiauto-festeggia-la-renault-4-con-una-serata-di-musica-e-comicita.png

Trapani, Essepiauto festeggia la Renault 4 con una serata di musica e...