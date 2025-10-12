Sezioni
Cronaca

Nera
12/10/2025 12:23:00

Omicidio di Paolo Taormina, fermato un 28enne dello Zen

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-10-2025/omicidio-di-paolo-taormina-fermato-un-28enne-dello-zen-450.jpg

C'è un un fermo per l'omicidio di  Paolo Taormina, il giovane di 21 anni che ha perso la vita mentre cercava di sedare una rissa. Le forze dell'ordine hanno identificato e fermato un 28enne del quartiere Zen, Gaetano Maranzano, ritenuto il responsabile dell'omicidio.

 

Maranzano è stato trovato nella sua abitazione con una pistola in suo possesso. Le autorità stanno ora verificando se l'arma sia quella utilizzata per uccidere il giovane Taormina. I carabinieri hanno ascoltato diversi testimoni e visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

 

Le indagini proseguono per chiarire tutti i dettagli dell'accaduto e stabilire le responsabilità dell'omicidio. 



