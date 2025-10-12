Omicidio di Paolo Taormina, fermato un 28enne dello Zen

12/10/2025 12:23:00

C'è un un fermo per l'omicidio di Paolo Taormina, il giovane di 21 anni che ha perso la vita mentre cercava di sedare una rissa. Le forze dell'ordine hanno identificato e fermato un 28enne del quartiere Zen, Gaetano Maranzano, ritenuto il responsabile dell'omicidio.

Maranzano è stato trovato nella sua abitazione con una pistola in suo possesso. Le autorità stanno ora verificando se l'arma sia quella utilizzata per uccidere il giovane Taormina. I carabinieri hanno ascoltato diversi testimoni e visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

Le indagini proseguono per chiarire tutti i dettagli dell'accaduto e stabilire le responsabilità dell'omicidio.



