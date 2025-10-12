Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Pallamano
12/10/2025 14:36:00

Petrosino: rissa alla prima di campionato di pallamano tra Giovinetto e Aretusa. Il video

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-10-2025/petrosino-rissa-alla-prima-di-campionato-di-pallamano-tra-giovinetto-e-aretusa-il-video-450.png

Doveva essere l’esordio di una nuova stagione di sport e passione, invece la prima giornata del campionato di Serie B maschile di pallamano è finita nel peggiore dei modi. Il match tra Il Giovinetto Petrosino e Aretusa Siracusa, giocato sabato pomeriggio al Palasport di Petrosino e trasmesso in diretta su YouTube e Tele Tris, si è trasformato in una rissa generale che ha rovinato la festa del debutto.

 

L’episodio è avvenuto intorno al 22° minuto della ripresa. Dopo una rete degli ospiti, durante l’azione successiva un giocatore del Giovinetto Petrosino sarebbe stato colpito da un avversario. Da lì, la situazione è precipitata: spintoni, insulti, poi calci e pugni tra i giocatori delle due squadre. Anche alcuni spettatori, come mostrano le immagini della diretta, hanno fatto irruzione in campo, alimentando ulteriormente il caos davanti agli arbitri Scavone e D’Annibale.

Il match, che rappresentava la gara di cartello della giornata inaugurale, si è concluso in un clima surreale. Le immagini della rissa stanno facendo il giro dei social, sollevando indignazione tra tifosi e addetti ai lavori.

 

 

 

Durissimo il commento di Sandro Pagaria, presidente della Federpallamano Sicilia, che ha espresso una condanna netta: “La pallamano è uno sport fondato su lealtà, rispetto e correttezza. Quanto accaduto a Petrosino è inaccettabile e non rispecchia i valori che da anni cerchiamo di trasmettere. Episodi simili danneggiano non solo l’immagine del nostro campionato, ma il lavoro di centinaia di società e tecnici che ogni giorno si impegnano per far crescere questo movimento.”

 

La Federazione regionale ha già annunciato che avvierà le procedure disciplinari per accertare le responsabilità e valutare eventuali sanzioni nei confronti dei tesserati coinvolti. Un pomeriggio che doveva celebrare la ripartenza dello sport in Sicilia si è così trasformato in una brutta pagina per la pallamano isolana.









Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760018764-0-marsala-apre-oggi-il-nuovo-conad-superstore-di-corso-gramsci.jpg

Marsala, apre oggi il nuovo Conad Superstore di Corso Gramsci

Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760016101-0-marsala-al-cineteatro-don-bosco-riparte-la-nuova-stagione-tra-teatro-e-cinema.jpg

Marsala, al Cineteatro Don Bosco riparte la nuova stagione tra teatro e...

Native | 06/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759740956-0-trapani-essepiauto-festeggia-la-renault-4-con-una-serata-di-musica-e-comicita.png

Trapani, Essepiauto festeggia la Renault 4 con una serata di musica e...