Automobilismo: Ingardia vince la 30^ edizione dello Slalom Città di Misilmeri

13/10/2025 13:34:00

Girolamo “Gimmy” Ingardia cala il tris nell’albo d’oro dell’Autoslalom Città di Misilmeri – Memorial Luca Cerniglia, conquistando la terza vittoria dopo i successi del 2018 e del 2019. Il forte pilota e preparatore di Mazara del Vallo, al volante della Gloria C8F Evo Suzuki della Trapani Corse, si è imposto al termine di una combattuta 30ª edizione della competizione, organizzata dalla Misilmeri Racing con la regia di Giuseppe e Marco Bonanno.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Misilmeri, ha assegnato punti validi per il Trofeo d’Italia Sud Slalom, per il Campionato Siciliano e per lo Challenge degli Emiri.

Ingardia, vicecampione italiano Slalom 2025, ha dominato tutte e tre le manche cronometrate, precedendo di appena 93 centesimi il connazionale e rivale mazarese Giuseppe Giametta (Gloria B5 Evo Suzuki, RO Racing). A completare il podio il catanese Silvio Fiore (Radical SR4 Suzuki, Catania Corse), protagonista di una stagione già ricca di successi.

Il pilota mazarese, due volte campione siciliano, ha costruito la sua vittoria fin dalla prima salita, chiusa in 131,00 punti-secondi. Per Giametta, invece, una penalità di 10 secondi per l’abbattimento di un birillo in Gara 1 ha compromesso la possibilità di rimonta, nonostante i tentativi nelle manche successive. Fiore, penalizzato in Gara 2 e 3, ha mantenuto la terza posizione con 135,36 punti-secondi.

Ai piedi del podio, per soli 87 centesimi, l’agrigentino Salvatore Catanzaro (Trapani Corse) su Gloria B5 Evo Suzuki, autore di una gara brillante dopo un periodo di assenza dalle competizioni.

Tra i piloti di casa, il Memorial Luca Cerniglia è andato a Riccardo Cerniglia, fratello del pilota scomparso e miglior misilmerese in gara, quinto assoluto con la Bogani SN84 Suzuki.

Completano la top ten:

Nino Di Matteo (6° su Gloria C8F Evo Suzuki), Luca Radici (7° su Semog Bravo Sport, vincitore del gruppo Kart Cross), Sebastiano Visconti (8° su Elia Avrio ST09 Suzuki),

(6° su Gloria C8F Evo Suzuki), (7° su Semog Bravo Sport, vincitore del gruppo Kart Cross), (8° su Elia Avrio ST09 Suzuki), Gaetano Pizzi (9° su Fiat 126 Kawasaki, primo del gruppo E1 Italia), Antonino Ferraro (10° su Fiat 126 Suzuki, vincitore del gruppo E2SH Silhouette).

Tra gli altri gruppi, successi per: Carmelo Callari (A – Peugeot 106 Xsi, RO Racing), Guglielmo Licitra (N – Renault Clio Williams), Pierluigi Bono (VBC – Fiat 500, RO Racing),

Emanuele Campo (Prototipi Slalom – Fiat 126 Proto, Drepanum Corse).

Nel gruppo Speciale conferma il suo talento la messinese Angelica Giamboi (Fiat X1/9 Coupé Dallara), che conquista anche la classifica femminile davanti alla brontese Alice Gammeri. Tra gli Under 23 vittoria per Michele Radici (Renault Clio Williams, Sunbeam Motorsport).



La Misilmeri Racing si aggiudica la classifica riservata alle Scuderie, davanti a RO Racing e Trapani Corse.

Molto seguita anche la prova riservata alle Autostoriche, con la vittoria di Gianfranco Barbaccia (Fiat Abarth 1000, Misilmeri Racing) davanti a Salvatore Milioto (Peugeot 205 Rallye) e Stefano Sutera (Abarth 1000). A fine gara, tra applausi e grande partecipazione di pubblico, la 30ª edizione dell’Autoslalom Città di Misilmeri si è chiusa con 50 piloti al traguardo sui 56 partenti, confermando il successo di una manifestazione che continua a unire tecnica, spettacolo e passione automobilistica.



