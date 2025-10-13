Favignana ritrova il suo "FestivalFLorio": successo per l'edizione autunnale 2025

13/10/2025 11:00:00

Dopo quattro anni di pausa, FestivalFlorio è tornato a Favignana con un’edizione speciale, autunnale, che ha riscosso grande entusiasmo e partecipazione. Due giornate – il 10 e l’11 ottobre – che hanno segnato un nuovo inizio per la storica rassegna culturale delle Egadi, confermandone il ruolo centrale come spazio di dialogo tra letteratura, musica, giornalismo e identità territoriale.

L’edizione 2025 si è aperta nei giardini dell’Hotel Aegusa con l’incontro “Aspettando il Premio Favignana”, che ha visto protagonista Roberto Ippolito, autore del libro Wilde come se (Sem Feltrinelli).

L’incontro, intimo e partecipato, ha trasformato la presentazione in un vero viaggio nella figura di Oscar Wilde, con riflessioni sul valore della cultura e sull’importanza dell’ascolto in una società che spesso privilegia la velocità alla profondità.

Il cuore della manifestazione è stato sabato 11 ottobre, ospitato nell’ex Stabilimento Florio, dove si è tenuta una degustazione curata dalle Cantine Florio e dai produttori de I Veri Sapori Favignanesi.

Oltre 200 persone hanno preso parte a un momento di convivialità che ha unito storia enologica, sapori locali e cultura.

Subito dopo, l’incontro con la giornalista Mariangela Pira, insignita del Premio Favignana 2025 per il Giornalismo, ha offerto un dialogo ricco di spunti e umanità: dalla formazione personale segnata da origini umili e sacrifici familiari, alle esperienze con l’ANSA e Terres des Hommes, fino all’attualità economica e al ruolo dei social media nell’informazione.

Un racconto autentico e commovente, culminato nel conferimento ufficiale del premio da parte del Presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Montoleone, che ha ringraziato la direzione artistica per la rinascita del Festival.

A chiudere la due giorni, il concerto del chitarrista Giovanni Baglioni, che ha incantato il pubblico con una performance intensa e raffinata. L’artista ha dedicato uno dei brani al figlio appena nato, regalando un momento di pura emozione e poesia musicale.

Verso l'edizione estiva 2026

Il direttore artistico Giuseppe Scorzelli ha espresso soddisfazione per la riuscita di questa edizione “ridotta” ma carica di significato: “Abbiamo vissuto due giorni intensi, ricchi di emozione e partecipazione. Questo è stato solo un nuovo inizio: stiamo già lavorando alla prossima edizione estiva, che sarà lunga, articolata e ancora più aperta al dialogo con il territorio e con il mondo”. Il FestivalFlorio tornerà dunque nell’estate 2026 nella sua formula completa, con una settimana di appuntamenti tra cultura, musica, gastronomia e incontri d’autore.



