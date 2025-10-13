Diagnosi precoce e medicina di precisione: a Erice confronto internazionale sull’Alzheimer

13/10/2025 09:11:00

Le nuove strategie per la diagnosi precoce e la prevenzione dell’Alzheimer saranno al centro del convegno internazionale “4th Course Alzheimer’s disease in the era of precision medicine: from screening to therapy”, in programma venerdì 17 ottobre nella sede della Fondazione Ettore Majorana di Erice.

L’incontro, organizzato dall’International School of Precision Medicine and Laboratory Medicine diretta dal professore Marcello Ciaccio, direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e di Laboratorio del Policlinico di Palermo, riunirà i maggiori esperti italiani del settore: neurologi, geriatri, psichiatri e professionisti della medicina di laboratorio.

Al centro dei lavori le più recenti tecnologie di diagnostica molecolare e di laboratorio, in grado di individuare i processi neurodegenerativi molto prima della comparsa dei sintomi clinici. Un approccio multidisciplinare, quello proposto dal corso, che apre nuove prospettive nella ricerca e nella gestione di una patologia che oggi rappresenta una delle principali sfide per la sanità pubblica e la comunità scientifica internazionale.



