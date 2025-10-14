WWF presenta le proposte per il Parco Nazionale delle Isole Egadi e Litorale Trapanese

14/10/2025 10:12:00

Il 15 ottobre, dalle 17 alle 19, presso il Museo Regionale "Agostino Pepoli" di Trapani (via Conte A. Pepoli, 180), il WWF Italia presenterà una proposta dettagliata per l'istituzione del Parco Nazionale delle Isole Egadi e del litorale trapanese.

La legge nazionale che prevede l'istituzione di questo parco risale al 2008, ma, nonostante il dibattito che va avanti da anni, non è stato avviato alcun processo formale per definire i confini del parco.

La proposta del WWF nasce dall'esigenza di tutelare e valorizzare questo straordinario ecosistema, ma anche di rilanciare un progetto che coinvolge attivamente le istituzioni locali e nazionali. Secondo Luciano Di Tizio, Presidente del WWF Italia, la creazione di questo parco non solo rappresenta un passo fondamentale per la conservazione ambientale, ma offre anche grandi opportunità per il turismo sostenibile e lo sviluppo delle comunità locali. Il dibattito sarà introdotto da Gaetano Benedetto, Presidente del Centro Studi WWF Italia, e vedrà gli interventi di esperti e attivisti che da anni lavorano sul territorio. Tra questi, Tommaso Castronovo, Presidente di Legambiente Sicilia, evidenzierà l'importanza di integrare la tutela ambientale con un piano di sviluppo sostenibile per la regione. Gioacchino Fazio, docente di Scienze Economiche all'Università di Palermo, porterà il suo contributo sull'impatto economico di un parco nazionale in Sicilia, mentre Silvana Piacentino, Responsabile della Riserva delle Saline di Trapani e Paceco, illustrerà le esperienze di gestione ecologica di aree protette simili. Un altro importante intervento sarà quello di Nino Provenza, Coordinatore LIPU Sicilia, che parlerà della biodiversità del territorio e dei benefici di un'area protetta per le specie a rischio. Nicola Romana, docente di Diritto dei Trasporti e del Turismo all'Università di Palermo, affronterà le implicazioni giuridiche e turistiche di un parco nazionale, mentre Francesco Torre, Presidente del Consorzio Universitario della Provincia di Trapani, tratterà le opportunità di collaborazione tra università, enti locali e associazioni per la realizzazione del progetto.



