Dal 16 al 19 ottobre la Targa Florio Classica e il Ferrari Tribute. Venerdì tappa a Marsala

14/10/2025 13:11:00

Dal 16 al 19 ottobre 2025, le strade della Sicilia torneranno a ospitare la leggenda della Targa Florio Classic, la rievocazione storica della corsa automobilistica più antica del mondo.



Organizzata da ACI e Automobile Club Palermo, con il supporto della Regione Siciliana, l’evento è tappa decisiva del Campionato Italiano Grandi Eventi.

Saranno 147 gli equipaggi in gara, per un totale di 230 partecipanti, pronti a percorrere quasi 600 chilometri tra panorami, cultura e tradizione motoristica.

Due tappe tra saline e montagne

La prima tappa, intitolata “Sulle Strade delle Saline”, condurrà gli equipaggi da Palermo a Marsala, lungo un percorso di 293 chilometri.

Le auto storiche attraverseranno Alcamo, Partanna, Selinunte e Mazara del Vallo, fino a raggiungere le iconiche Cantine Florio, dove si terrà il pranzo ufficiale.

Il giorno seguente sarà dedicato ai tornanti delle Madonie, teatro delle sfide leggendarie della Targa originale. I 303 chilometri della seconda tappa toccheranno Polizzi Generosa, Castelbuono, Cefalù e Floriopoli, con la prova speciale “Targa” intitolata a Nino Vaccarella.

Auto da sogno e protagonisti d'eccezione

In gara auto che hanno scritto la storia del motorismo: Fiat 508C, Lancia Aurelia, Porsche 356, MG L-type Magna del 1933 e la Chrysler 72 del 1927, la più anziana della competizione. Tra i protagonisti spiccano Carlo Cracco alla guida di una Fiat Dino Spider del 1969, e Andrea Zagato con la moglie Mariella Rivolta, eredi di due marchi simbolo del design italiano.

Accanto alla manifestazione principale, torna anche il Ferrari Tribute to Targa Florio 2025, con oltre 80 “rosse” di Maranello provenienti da 20 Paesi.

Le supercar attraverseranno Marsala, le Madonie e Monreale, celebrando il legame tra Ferrari e la storia del motorsport siciliano.

Marsala protagonista della prima tappa

La città di Marsala si prepara ad accogliere gli equipaggi della Targa Florio con un percorso che unisce mare, saline e cultura.

Le Cantine Florio ospiteranno il pranzo ufficiale della prima tappa, offrendo agli appassionati un’occasione unica per ammirare da vicino auto storiche e sportive di grande fascino. Continua a leggere qui su motoriedintorni.com.



