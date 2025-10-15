A Trapani si presenta il libro "Atlante dell'anima"

15/10/2025 16:52:00

Mercoledì 22 ottobre, alle 18:30, nella sede della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Gestaltica Integrata di Trapani, in via Osorio 24, sarà presentato Atlante dell’anima.

Un glossario di psicologia per orientarsi nei labirinti interiori, a cura di Viviana Catania, con la consulenza linguistico-etimologica di Francesco Mercadante.

All’incontro parteciperanno, insieme agli autori, Elena Gigante, direttrice dell’istituto, Gaetano Vivona, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP di Trapani, e Francesco Lucido, responsabile dell’UOSD dell’ASP (Osservatorio Infanzia e Adolescenza). Il volume segna una novità nel percorso editoriale della Scuola, che solitamente pubblica saggi e testi di ricerca. Atlante dell’anima nasce invece come un glossario pensato per orientarsi tra i concetti e i linguaggi della psicologia contemporanea, offrendo un punto d’incontro tra scienza e parola, tra la mente che analizza e la lingua che racconta. Ogni termine è accompagnato da una riflessione etimologica e da un commento clinico, che ne svela le sfumature emotive e culturali. Il risultato è una sorta di mappa dell’esperienza umana: sofferenza, memoria, desiderio, relazione. Un atlante che non pretende di spiegare tutto, ma invita a guardare dentro di sé con curiosità e consapevolezza. Pensato per chi studia o lavora nel campo psicologico, il libro si rivolge anche a chi cerca parole per comprendere e nominare ciò che spesso resta confuso o taciuto.

Viviana Catania è psicologa, docente universitaria e dirigente presso l’ASP di Trapani. Ha pubblicato La valutazione psicologica secondo una cornice Gestaltica Integrata (Qed, 2024).

Francesco Mercadante, linguista e autore per Treccani e Il Sole 24 Ore, ha firmato tra gli altri Le sirene dell’economia (2025) e Psicoterapia integrata. Fasi del processo e analisi linguistica del colloquio (2024).



