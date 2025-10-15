Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
15/10/2025 16:52:00

A Trapani si presenta il libro "Atlante dell'anima"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-10-2025/a-trapani-si-presenta-il-libro-atlante-dell-anima-450.jpg

Mercoledì 22 ottobre, alle 18:30, nella sede della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Gestaltica Integrata di Trapani, in via Osorio 24, sarà presentato Atlante dell’anima.

Un glossario di psicologia per orientarsi nei labirinti interiori, a cura di Viviana Catania, con la consulenza linguistico-etimologica di Francesco Mercadante.

All’incontro parteciperanno, insieme agli autori, Elena Gigante, direttrice dell’istituto, Gaetano Vivona, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP di Trapani, e Francesco Lucido, responsabile dell’UOSD dell’ASP (Osservatorio Infanzia e Adolescenza). Il volume segna una novità nel percorso editoriale della Scuola, che solitamente pubblica saggi e testi di ricerca. Atlante dell’anima nasce invece come un glossario pensato per orientarsi tra i concetti e i linguaggi della psicologia contemporanea, offrendo un punto d’incontro tra scienza e parola, tra la mente che analizza e la lingua che racconta. Ogni termine è accompagnato da una riflessione etimologica e da un commento clinico, che ne svela le sfumature emotive e culturali. Il risultato è una sorta di mappa dell’esperienza umana: sofferenza, memoria, desiderio, relazione. Un atlante che non pretende di spiegare tutto, ma invita a guardare dentro di sé con curiosità e consapevolezza. Pensato per chi studia o lavora nel campo psicologico, il libro si rivolge anche a chi cerca parole per comprendere e nominare ciò che spesso resta confuso o taciuto. 

Viviana Catania è psicologa, docente universitaria e dirigente presso l’ASP di Trapani. Ha pubblicato La valutazione psicologica secondo una cornice Gestaltica Integrata (Qed, 2024).

Francesco Mercadante, linguista e autore per Treccani e Il Sole 24 Ore, ha firmato tra gli altri Le sirene dell’economia (2025) e Psicoterapia integrata. Fasi del processo e analisi linguistica del colloquio (2024).



Cultura | 2025-10-15 12:20:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-10-2025/1760523896-0-a-trapani-la-presentazione-dell-atlante-dell-anima.png

A Trapani la presentazione dell'Atlante dell'Anima

Mercoledì 22 ottobre, alle 18:30, presso la sede della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Gestaltica Integrata di Trapani (via Osorio, 24), sarà presentato il volume Atlante dell’anima. Un glossario di psicologia per...







Native | 14/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-10-2025/1760367840-0-autoservizi-salemi-rinnova-la-flotta-quattro-nuovi-bus-euro-6-sulle-linee-regionali.jpg

Autoservizi Salemi rinnova la flotta: quattro nuovi bus Euro 6 sulle linee...

Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760018764-0-marsala-apre-oggi-il-nuovo-conad-superstore-di-corso-gramsci.jpg

Marsala, apre oggi il nuovo Conad Superstore di Corso Gramsci

Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760016101-0-marsala-al-cineteatro-don-bosco-riparte-la-nuova-stagione-tra-teatro-e-cinema.jpg

Marsala, al Cineteatro Don Bosco riparte la nuova stagione tra teatro e...