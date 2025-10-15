Antonio Zichichi compie 96 anni

15/10/2025 12:02:00

Compie oggi 96 anni il fisico Antonino Zichichi, una delle menti più vivaci e controverse della scienza italiana, fondatore del Centro Ettore Majorana di Erice, dove da decenni si confrontano scienziati e premi Nobel di tutto il mondo. Vive tra la Svizzera, Roma e la sua amata San Vito Lo Capo, dove trascorre questi giorni di compleanno affacciato sul mare, con lo stesso entusiasmo e spirito polemico di sempre.

In una lunga intervista concessa al Corriere della Sera, Zichichi — capelli lunghi e sguardo luminoso, come un “Einstein mediterraneo” — torna su alcuni dei grandi temi che hanno segnato la sua carriera: il rapporto tra scienza e fede, la sua battaglia contro l’astrologia, le sue idee sul clima, sull’evoluzione e sulla riabilitazione di Galileo Galilei.

«Ho convinto Giovanni Paolo II a riabilitare Galileo»

«Sì, è vero — racconta Zichichi —. Ho spiegato al Pontefice la verità del mondo scientifico e la necessità di rivedere l’ingiusta condanna della Chiesa. Giovanni Paolo II mi ascoltò con attenzione e alla fine decise di farlo. Gli proposi anche di santificare Galileo, ma su questo non sono riuscito a convincerlo».

Per il fisico trapanese, il legame tra scienza e fede resta indissolubile: «Sono collegate e inevitabilmente devono coesistere. La scienza è la trasformazione del pensiero in realtà, la fede è un credo. L’uomo vive sempre nell’immanente e nel trascendente».

«L’uomo non è la sola causa del riscaldamento globale»

Sulle questioni ambientali, Zichichi ribadisce la sua posizione scettica rispetto alle teorie dominanti:

«Il riscaldamento climatico non è soltanto colpa dell’uomo. Le cause principali sono naturali: dipendono dal Sole e dalle condizioni astronomiche. La Terra ha attraversato mille fasi diverse, non si può giudicare tutto in base ai dati di oggi».

«Darwin non è scienza»

Il professore non risparmia neppure Charles Darwin:

«La sua non è una teoria scientifica seria e rigorosa. Non spiega come sia avvenuto il passaggio dalla materia inerte alla vita, e poi all’uomo, l’unica forma di materia vivente dotata di ragione».

«Gli oroscopi? Un male che aggredisce la mente»

Zichichi, da sempre critico verso ogni forma di superstizione, torna anche sulla sua battaglia contro gli oroscopi:

«Ho scritto un libro, Il vero e il falso, per denunciare la credulità popolare verso pratiche che non hanno alcun fondamento. Gli oroscopi non sono scienza: sono un male che danneggia l’individuo e la società».

Il fisico e la politica: «Andreotti mi voleva candidato»

L’intervista tocca anche la sua relazione con il mondo politico.

«Giulio Andreotti mi stimava e più volte mi propose di candidarmi, ma rifiutai. Quello che facevo alla guida dei miei enti scientifici era già politica: lavoravo per migliorare le condizioni della ricerca».

«La scienza va raccontata con entusiasmo»

A chi lo accusa di spettacolarizzare la scienza, risponde con la sua consueta verve:

«Non ci sono limiti alla divulgazione. L’importante è far capire l’entusiasmo della scoperta, perché la scienza riguarda la nostra vita e il nostro domani».

Oggi, a 96 anni, Zichichi è anche su Instagram, dove diffonde i suoi pensieri con linguaggio diretto e spirituale: «Auguro a tutti voi seguaci del sapere scientifico e della spiritualità un periodo di riflessione e gratitudine. Che ci ispiri a esplorare la meraviglia dell’universo con mente aperta e cuore grato».

Un augurio che racchiude tutta la sua filosofia: quella di uno scienziato che non ha mai smesso di cercare, di discutere e di credere — nella ragione, nella fede e nella bellezza del dubbio.



