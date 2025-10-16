Da oggi a Castellammare l'ottava edizione del Salone nautico "Seacily"

16/10/2025 16:00:00

Oltre 50 imbarcazioni, decine di marchi, convegni e un villaggio espositivo al porto: quattro giorni dedicati all’economia del mare, al turismo nautico e alla portualità.

Dal 16 al 19 ottobre il porto di Castellammare del Golfo ospiterà l’ottava edizione di “Seacily”, il Salone nautico di Sicilia, organizzato in esclusiva da Rete Nautica del Mediterraneo su incarico di Assonautica Palermo, titolare del marchio.



L’evento, ormai punto di riferimento per la nautica nel Mediterraneo, propone oltre 50 imbarcazioni, una cinquantina di stand espositivi, prove in mare, simulazioni di vela, esposizioni dedicate alla legalità e numerosi momenti di approfondimento sull’economia del mare.

Dopo le precedenti edizioni a Balestrate e Capo d’Orlando, quest’anno Seacily approda a Castellammare del Golfo, cornice d’eccezione tra il castello arabo-normanno e il porto turistico, con l’obiettivo di promuovere la Sicilia come destinazione nautica internazionale e valorizzare le eccellenze del territorio. “Il Seacily non è soltanto una fiera di settore ma un format consolidato che mette in relazione la nautica con istituzioni, imprese e cittadini – spiega Andrea Ciulla, presidente di Assonautica Palermo – L’obiettivo è promuovere i porti e i territori siciliani come risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile”.

A sottolineare il sostegno delle istituzioni è Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo-Enna: “Sosteniamo con convinzione il Seacily, evento che valorizza la nautica, il turismo costiero e il Made in Italy. Con il nostro sportello Punto Impresa Digitale offriamo supporto alle aziende nei processi di innovazione e transizione ecologica”. Sullo stesso tema interviene Guido Barcellona, segretario generale della Camera di Commercio: “Il Seacily rappresenta un’occasione per mostrare come le imprese del settore affrontano le sfide della digitalizzazione e della sostenibilità. Accompagniamo le aziende con strumenti e consulenza per affrontare la crescita in un mercato competitivo”.

“Per quattro giorni il porto diventerà una grande vetrina del meglio della nautica mediterranea – aggiunge Ignazio Artese, presidente di Rete Nautica del Mediterraneo – con cantieri, produttori, rivenditori, istituzioni e operatori che renderanno la Sicilia protagonista del turismo nautico”.

Soddisfazione anche da parte del sindaco Giuseppe Fausto: “Castellammare del Golfo è lieta di ospitare il Seacily, un evento che unisce innovazione, sostenibilità e identità. Il mare è la nostra storia e il nostro futuro: manifestazioni come questa contribuiscono a promuovere un turismo nautico di qualità e a generare nuove opportunità di sviluppo”.

Il programma

Giovedì 16 ottobre – ore 10

Convegno “I numeri dell’economia del mare in Sicilia” e presentazione del Rapporto nazionale sull’economia del mare – Focus Sicilia a cura di Antonello Testa (Ossermare). Interventi di Edy Tamajo, Michele Maltese, Giovanni Acampora, Gaspare Vitrano, Giuseppe Pace, Alessandro Albanese, Giuseppe Fausto, Gaetano Fortunato, Giuseppe Tisci, Ignazio Artese, Andrea Ciulla. Modera Michele Guccione.

Venerdì 17 ottobre – ore 10

Convegno “Turismo nautico e portualità” con la presentazione del Report sul turismo nautico in Sicilia di Assonautica Palermo e OTIE. Interventi di Alessandro Aricò, Simona Petrucci, Raoul Russo, Maria Concetta Antinoro, Rosario Marchese, Giovanni Ruggieri, Ivo Blandina, Giuseppe D’Agostino, Toti Piscopo, Daniela Gemelli, Andrea Ciulla.

Sabato 18 ottobre – ore 10

Presentazione del progetto “Un mare di energia” sugli aspetti e le prospettive dell’energia del mare. Tra i partecipanti: Giuseppe Fausto, Pietro Puccio, Massimo Midiri, Giovanni Cucchiara, Livan Fatini, Leonardo Catagnano, Andrea Ciulla. Interventi tecnici di Vincenzo Franzitta, Bruno Provenza, Giuseppe Stabile.

Domenica 19 ottobre – ore 10

Apertura al pubblico degli stand e veleggiata “Seacily Sail”, a cura della Lega Navale Italiana – sezione Castellammare del Golfo, aperta a tutte le imbarcazioni da altura. Manifestazione non agonistica con finalità divulgative sulla vela.



