Politica
16/10/2025 20:00:00

Favignana, il consiglio comunale contrario al parco eolico offshore "Egadi Med Wind"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/favignana-il-consiglio-comunale-contrario-al-parco-eolico-offshore-egadi-med-wind-450.png

Il Consiglio Comunale di Favignana ha approvato all’unanimità una mozione di indirizzo contraria alla realizzazione del progetto del parco eolico offshore “Egadi Med Wind” così come previsto attualmente. La proposta, avanzata dal gruppo di maggioranza Movimento per le Egadi – Pagoto Sindaco, mira a tutelare l’ambiente, l’economia e le tradizioni locali dell’arcipelago.

 

Durante la seduta del 14 ottobre, il Consiglio ha deciso di impegnare il Sindaco e la Giunta a “istituire un tavolo tecnico affinché si possa conoscere lo stato giuridico procedimentale sul progetto del parco eolico offshore Egadi Med Wind, al fine di poter assumere ogni legittima iniziativa volta a tutelare tutti gli interessi delle isole Egadi”.

La mozione evidenzia i potenziali rischi e criticità legati all’impatto ambientale dell’impianto, alle possibili ripercussioni sulle attività tradizionali della comunità locale – in particolare pesca e turismo – e all’assenza di un reale coinvolgimento del territorio nelle decisioni finora assunte.

 

L’Amministrazione Comunale ha ribadito la propria disponibilità a sostenere la transizione energetica e le fonti rinnovabili, sottolineando però che “qualsiasi scelta deve essere condivisa, ponderata e rispettosa delle specificità del contesto”.

 









