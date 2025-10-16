Turismo: successo per CNA Sicilia al TTG. Il Distretto Turistico vola a Londra e Bruxelles

16/10/2025 18:04:00

Bilancio positivo per la CNA Sicilia al TTG Travel Experience di Rimini, la principale fiera del turismo italiano. L’associazione ha recitato un ruolo da protagonista all’interno del padiglione CNA nazionale, con quasi cento incontri d’affari tra imprese siciliane e buyer internazionali, rappresentando da sola un terzo del totale nazionale.

Le aziende partecipanti provenivano dalle province di Catania, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani, e hanno potuto presentare l’offerta turistica e artigianale dell’isola a operatori provenienti da tutto il mondo.

Momento clou dell’esperienza è stato il “Post Tour Sicilia”, che ha portato 30 buyer internazionali alla scoperta delle eccellenze dell’isola, in cinque “Fam Trip” dedicati che hanno attraversato il territorio da Catania a Trapani. Si è trattato della più numerosa missione buyer realizzata in Italia come seguito diretto del TTG.

Grande successo anche per il talk esperienziale “Sicilia, che esperienza”, seguito da oltre 100 visitatori. Sul palco, tre ambasciatori dell’autenticità isolana: il pasticcere Franco Neri, con la sua celebre “Cannolo Terapia”; Angelo Scalzo, artigiano delle “cassapanche in miniatura”; e la chef Rosy Chef, che ha preparato in diretta il “Cus Cuso” trapanese, offrendo assaggi al pubblico.

«Siamo estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti – dichiarano Masha Ianglieva Gallitto e Stefano Rizzo, presidente e coordinatore di CNA Turismo Sicilia –. Aver generato quasi cento incontri e aver portato trenta buyer internazionali a scoprire le nostre terre conferma la vitalità delle imprese siciliane. Il turismo cerca autenticità, e su questo la Sicilia sa eccellere».

*****

Il Distretto Turistico Sicilia Occidentale prepara due roadshow a Londra e Bruxelles

Dopo il successo del TTG Travel Experience di Rimini, il Distretto Turistico Sicilia Occidentale annuncia due importanti tappe internazionali per la promozione del territorio. Il 10 e l’11 dicembre, si svolgeranno a Londra e Bruxelles due roadshow dedicati alla presentazione dell’offerta turistica della Sicilia occidentale.

Saranno coinvolti cinquanta tour operator e giornalisti specializzati, interessati a conoscere da vicino le eccellenze e le esperienze autentiche che il territorio offre tutto l’anno. Le due città europee sono state scelte anche in virtù dei nuovi collegamenti Ryanair dagli aeroporti di Trapani-Birgi e Palermo, che rendono più agevole l’accesso alla destinazione.

Il TTG di Rimini ha registrato un bilancio positivo: oltre quaranta buyer europei e americani hanno partecipato agli incontri organizzati dal Distretto, manifestando interesse concreto a inserire la Sicilia Occidentale nei propri cataloghi di viaggio.

«Le azioni nei mercati collegati con i voli diretti sono il nostro prossimo passo strategico – spiega Rosalia D’Alì, presidente del Distretto –. Dopo aver ospitato numerosi buyer internazionali e giornalisti, vogliamo ora portare la Sicilia Occidentale a Londra e Bruxelles, convinti che sia una destinazione da vivere tutto l’anno».

Il Distretto proseguirà anche la collaborazione con la Regione Siciliana e le altre DMO dell’isola, per promuovere un turismo esperienziale, sostenibile e di qualità.

*****

TTG, buyer internazionali alla scoperta della provincia di Trapani

Per il quarto anno consecutivo, la CNA Trapani ha coordinato il Post Tour TTG, accogliendo un gruppo di buyer internazionali dopo la fiera di Rimini. L’iniziativa, organizzata con il supporto del partner Manita Sicily di Ninni Pipitone, ha offerto un’immersione autentica nella Sicilia occidentale, tra enogastronomia, cultura e accoglienza.

Cinque i buyer partecipanti – provenienti da Canada, Stati Uniti e Kuwait – ospitati presso il San Vito Resort e accolti con una cena di benvenuto firmata dallo chef Rocco Pace del ristorante Crik Crok di San Vito Lo Capo.

Il tour è proseguito con le visite alle Cantine Florio di Marsala, dove gli ospiti hanno degustato i pregiati vini marsalesi, e a Trapani, con pranzo e cooking show dedicato al cous cous della Lady Chef Rosi Napoli. Suggestiva anche la tappa alle Saline Culcasi, con il “Flamingo Tour” al tramonto, e la cena conviviale al ristorante La Carbonella di San Vito Lo Capo.

Domenica, i buyer hanno visitato il Tempio di Segesta, l’azienda agricola Ferreri & Bianco di Santa Ninfa per una degustazione di prodotti locali e il borgo medievale di Erice, con le sue botteghe e dolcerie.

«Ancora una volta abbiamo puntato sulla promozione del territorio come destinazione esperienziale – afferma Cristina Cianti, presidente del Raggruppamento Turismo CNA Trapani –. Crediamo che autenticità e relazioni siano la vera carta vincente della nostra provincia».

«I buyer sono rimasti entusiasti – conclude Cianti –. Ci auguriamo che, come negli anni scorsi, nascano nuove collaborazioni e circuiti turistici capaci di generare valore per l’economia del territorio».



