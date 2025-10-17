Sezioni
Cronaca
17/10/2025 20:12:00

Blitz dell'Ispettorato del Lavoro a Trapani: cantiere a rischio e ...

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-10-2025/1760724965-0-blitz-dell-ispettorato-del-lavoro-a-trapani-cantiere-a-rischio-e.jpg

Prosegue senza sosta l'attività di vigilanza del Contingente INL Sicilia (Ispettorato Nazionale del Lavoro) contro le irregolarità e le violazioni delle norme di sicurezza nel settore edile. Un recente accesso ispettivo in un cantiere della città ha portato alla luce un quadro preoccupante, culminato in sanzioni e allontanamenti di diverse imprese.

L'ispezione ha coinvolto un cantiere dove operavano ben quattordici imprese. Il dato più allarmante riguarda la mancata inclusione nel Piano di Coordinamento e Sicurezza (PSC) di cinque di queste quattordici imprese, pur essendo attive in cantiere da diversi giorni. Per questa grave violazione formale e sostanziale, è stato immediatamente sanzionato il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).

Mancanza della Patente a Crediti: Due Ditte Espulse

Oltre alla mancata inclusione nel PSC, gli ispettori hanno riscontrato un'altra irregolarità di rilievo: l'assenza della patente a crediti nei confronti di due ditte.

Tale mancanza ha determinato l'immediato allontanamento delle due ditte dal cantiere, oltre all'applicazione di una sanzione di 2.000,00 euro per ciascuna impresa. La patente a crediti è uno strumento legislativo fondamentale per garantire il livello di qualificazione e la conformità alle norme di sicurezza delle aziende nel settore delle costruzioni.

L'intervento del Contingente INL Sicilia sottolinea la necessità di una vigilanza rigorosa per prevenire incidenti e garantire che tutti gli operatori nel settore edile agiscano nel pieno rispetto della legge e della sicurezza dei lavoratori.



