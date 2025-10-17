Sezioni
Cultura

» Religioni
17/10/2025 13:15:00

Trapani, Giubileo straordinario per la Chiesa di San Pietro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-10-2025/trapani-giubileo-straordinario-per-la-chiesa-di-san-pietro-450.jpg

La Chiesa di San Pietro di Trapani si prepara a vivere un anno speciale. Dal 29 ottobre 2025 al 29 ottobre 2026, infatti, sarà celebrato un Giubileo straordinario concesso dalla Penitenzieria Apostolica su mandato di Papa Leone XIV, in occasione dei 950 anni dalla ricostruzione e dei 300 anni dalla consacrazione della parrocchia.

Considerata la prima chiesa a rito latino della città, San Pietro affonda le sue origini nell’epoca paleocristiana e fu ricostruita nel 1076 dal Conte Ruggero d’Altavilla. Nei secoli ha subito ampliamenti e restauri fino alla solenne consacrazione del 29 ottobre 1726.

Con questo Giubileo la comunità e l’intera città avranno l’occasione di vivere un anno di grazia e rinnovamento spirituale”, spiega il parroco don Giuseppe Bruccoleri. Previsti incontri, celebrazioni e momenti di riflessione per far riscoprire le radici storiche e religiose di Trapani.

L’apertura ufficiale sarà il 29 ottobre alle ore 19 con una messa solenne presieduta dal vescovo Pietro Maria Fragnelli. In preparazione, il 25 ottobre ci sarà un incontro sul rito della dedicazione della chiesa guidato da don Antonino Castelli.









