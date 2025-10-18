Calatafimi, 13enne si perde nel bosco di Angimbè: ritrovato sano e salvo dopo ore di paura

18/10/2025 08:08:00

Momenti di grande apprensione ieri pomeriggio a Calatafimi-Segesta, dove per alcune ore si erano perse le tracce di un ragazzo di 13 anni uscito in bicicletta con direzione bosco di Angimbè.

L’allarme è scattato poco dopo le 19, quando i genitori non vedendolo rientrare hanno contattato le forze dell’ordine. Immediato l’intervento dei Carabinieri della stazione di Castellammare del Golfo e del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, che hanno avviato le ricerche in una zona particolarmente impervia e boscosa.

Il giovane, partito nel pomeriggio per una semplice uscita in bici, si era addentrato nel bosco e, col sopraggiungere del buio, si era disorientato, perdendo il senso dell’orientamento.

Dopo ore di ricerche, i soccorritori lo hanno ritrovato sano e salvo, insieme alla sua bicicletta, all’interno dell’area boschiva. Sul posto è intervenuto anche il 118, che ha effettuato i controlli medici di routine: il ragazzo era in buone condizioni e poco dopo è stato riconsegnato ai genitori, tra lacrime e sollievo.

Grazie alla rapidità dei soccorsi e alla collaborazione tra Carabinieri e tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Palermo, la vicenda ha avuto un lieto fine, evitando il peggio in una zona difficile da raggiungere e con il buio ormai calato.



