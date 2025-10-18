A Marsala le auto storiche della Targa Florio Classica e del Ferrari Tribute. Le immagini

18/10/2025 10:29:00

Un parterre di auto che raccontano la storia dell’automobilismo mondiale hanno fatto tappa ieri a Marsala: Ferrari, Alfa Romeo, Mercedes, c'era anche una SL “Ali di Gabbiano”, Porsche, Jaguar, Fiat, Lancia e MG, (foto Tiziana Barraco) sono alcuni degli autentici gioielli a quattro ruote con gli equipaggi provenienti da ogni parte del mondo. Presente anche lo chef Carlo Cracco su Fiat Dino, tra gli ospiti più attesi della giornata.

E assieme alle storiche non potevano mancare le auto del Cavallino Rampante, ospiti d’eccezione alle storiche Cantine Florio, per il Ferrari Tribute alla Targa Florio Classica, la corsa di regolarità organizzata dall’Automobile Club Palermo con il supporto di ACI Storico.

La prima tappa della Targa Florio Classica 2025, disputata oggi sulle suggestive “strade delle saline” nel Trapanese, si è chiusa con la leadership di Angelo Accardo e Caterina Vagliani (Franciacorta Motori) su Fiat 508 C, che con 92 penalità hanno confermato la loro concentrazione e precisione nelle prove di media, nonostante le difficoltà del traffico e del percorso.

Subito dietro, un’altra Fiat 508 C, quella di Mario Passanante e Alessandro Molgora, presidente della Scuderia Franciacorta Motori, che hanno chiuso con 129 penalità. Sul terzo gradino provvisorio del podio, Giovanni Moceri e Corrado Corneliani (Classic Team) con la loro Lancia Aprilia, nonostante qualche problema di affidabilità.

In evidenza anche i fratelli Di Pietra, vincitori dell’edizione 2024, ancora su Fiat 508, quarti con 140 penalità, e il saccense Antonio Nizzola con Francesco Messina (Classic Team), quinti. Bene anche Bettinsoli-Peli su Fiat Balilla Coppa d’Oro e Patron-Clark con la poderosa MG L-Type Magna.

Tra le moderne, Enrico Colombo e Roberto Crugnola hanno chiuso primi di RC4 con la loro Porsche 911 Targa Unificata 2, mentre Beccalossi-Marchioni (Lancia Aurelia B20 GT del Ferrari Club Italia) hanno conquistato il primato in RC3. Chiudono la top ten Bertazza-Fuselli su Fiat 508C Trasformabile del Club Orobico Bergamo Corse.

Nella categoria Legend, da segnalare l’ottima prestazione dei giornalisti Dario Converso e Federica Ameglio su Autobianchi A112 del Verona Historic, insieme a Tattini-Sciolto (BMW 316) e Bordi-Bordi su Porsche 911/993 Cabrio. Buona prova anche per Vania Parolaro e Ornella Pietropaolo (Porsche 993 RC6) e per i trapanesi Mauro Cudia e Andrea Pisciotta (Porsche 911/964).

Nella categoria Gran Turismo, applausi per i bresciani Gianluigi e Federico Smussi, padre e figlio, su MG TF della Franciacorta Motori, protagonisti insieme a Ubaldo Bordi e Alberto Bardelli su BMW Z8 e a Francesco Romano Paolo con Sabrina Caruso su BMW Z4.

A chiudere la giornata, il rombo delle rosse del Ferrari Tribute to Targa Florio, dove continuano le sfide tricolori: Oreste e Celestino Sangiovanni su Ferrari 812 GTS, Giordano Mozzi e Marco Giusti su Ferrari 296 GTS del Ferrari Club Italia, e gli svizzeri Fabrizio Macario e Giovanna Di Costanzo su Ferrari F488 Pista.

Domani, alle 8.30, il via alla seconda tappa sulle strade del mito delle Madonie, cuore pulsante della Targa Florio, dove storia, passione e velocità continueranno a fondersi nel più iconico tributo al motorismo d’epoca italiano.



