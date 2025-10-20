A Castellammare va in scena “I Dimenticati di Domani”, nuovo lavoro del TAC Teatro

20/10/2025 09:57:00

Domenica 26 ottobre alle 18.30, all’Arena delle Rose di Castellammare del Golfo, il TAC Teatro presenta “I Dimenticati di Domani”, nuova produzione diretta da Ornella Bonventre.

Lo spettacolo, sospeso tra poesia e teatro fisico, esplora i confini tra follia e arte, verità e sogno.

La storia segue tre fratelli cresciuti in un istituto psichiatrico dopo la morte della madre. Considerati “fuori norma”, i protagonisti trovano rifugio nell’immaginazione, trasformando la sala comune in un palcoscenico dove reinventano la fiaba di Andersen “I vestiti nuovi dell’Imperatore”. Attraverso il gioco emergono temi universali come la fragilità del potere, la nostalgia e la ricerca di libertà. Con una regia che intreccia parola, gesto, musica e canto, Bonventre costruisce un linguaggio scenico sensoriale e potente, in cui ogni movimento diventa racconto. “I Dimenticati di Domani” è un’opera che invita a riflettere sul valore dell’immaginazione come forma di resistenza e di speranza. La serata sarà anche un momento di incontro con le compagnie Triquetra e La Filodrammatica del Golfo, che presenteranno materiali e progetti legati al teatro contemporaneo del territorio. Il TAC Teatro, fondato tra Parigi e Milano, prosegue la sua ricerca sull’essenza dell’attore e sul rito teatrale, in dialogo con esperienze come l’Odin Teatret e l’ARTA. L’appuntamento è per domenica 26 ottobre, alle 18.30, all’Arena delle Rose di Castellammare del Golfo.

Per informazioni e prenotazioni: tac.teatro@gmail.com – WhatsApp +33 614069223.



