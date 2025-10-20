Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
20/10/2025 09:57:00

A Castellammare va in scena “I Dimenticati di Domani”, nuovo lavoro del TAC Teatro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760943543-0-a-castellammare-va-in-scena-i-dimenticati-di-domani-nuovo-lavoro-del-tac-teatro.png

Domenica 26 ottobre alle 18.30, all’Arena delle Rose di Castellammare del Golfo, il TAC Teatro presenta “I Dimenticati di Domani”, nuova produzione diretta da Ornella Bonventre.

Lo spettacolo, sospeso tra poesia e teatro fisico, esplora i confini tra follia e arte, verità e sogno.

La storia segue tre fratelli cresciuti in un istituto psichiatrico dopo la morte della madre. Considerati “fuori norma”, i protagonisti trovano rifugio nell’immaginazione, trasformando la sala comune in un palcoscenico dove reinventano la fiaba di Andersen “I vestiti nuovi dell’Imperatore”. Attraverso il gioco emergono temi universali come la fragilità del potere, la nostalgia e la ricerca di libertà. Con una regia che intreccia parola, gesto, musica e canto, Bonventre costruisce un linguaggio scenico sensoriale e potente, in cui ogni movimento diventa racconto. “I Dimenticati di Domani” è un’opera che invita a riflettere sul valore dell’immaginazione come forma di resistenza e di speranza. La serata sarà anche un momento di incontro con le compagnie Triquetra e La Filodrammatica del Golfo, che presenteranno materiali e progetti legati al teatro contemporaneo del territorio. Il TAC Teatro, fondato tra Parigi e Milano, prosegue la sua ricerca sull’essenza dell’attore e sul rito teatrale, in dialogo con esperienze come l’Odin Teatret e l’ARTA. L’appuntamento è per domenica 26 ottobre, alle 18.30, all’Arena delle Rose di Castellammare del Golfo. 

Per informazioni e prenotazioni: tac.teatro@gmail.com – WhatsApp +33 614069223.



Cultura | 2025-10-20 06:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760934778-0-cara-ministra-ecco-la-nostra-gita-ad-auschwitz.jpg

Cara Ministra, ecco la nostra "gita" ad Auschwitz

L’ingresso di Auschwitz è una specie di porta spazio temporale di cui fai appena in tempo a leggere l’iscrizione – “arbeit macht frei”, il lavoro rende liberi – che già sei altrove. E non...







Native | 20/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760945866-0-il-gruppo-romano-presenta-il-bilancio-di-sostenibilita-2024.jpg

Il Gruppo Romano presenta il Bilancio di Sostenibilità 2024

Native | 18/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-10-2025/1759916481-0-dalla-colazione-al-dopo-pranzo-le-strategie-alimentari-per-una-mente-lucida.jpg

Dalla colazione al dopo pranzo: le strategie alimentari per una mente...

Native | 17/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760624200-0-a-trapani-apre-il-nuovo-showroom-audi-prima-scelta-plus-meridiano.jpg

A Trapani apre il nuovo showroom Audi Prima Scelta :plus Meridiano