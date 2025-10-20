Il marsalese Nicolò Palmeri alla maratona di Slovenia

Ha portato con sé i colori della Sicilia e l’orgoglio della sua città.
Il marsalese Nicolò Palmeri, tesserato con la Polisportiva Marsala Doc, ha partecipato ieri alla maratona in Slovenia, tagliando il traguardo dopo 5 ore di corsa e dimostrando ancora una volta determinazione e passione sportiva.
Un risultato importante, frutto di impegno e costanza, che rende onore non solo alla sua squadra ma anche a tutta la comunità sportiva marsalese.
«La tua famiglia è orgogliosa di te, continua così», è il messaggio di affetto e stima che i suoi cari gli hanno dedicato dopo la gara.
Con questa nuova esperienza internazionale, Nicolò Palmeri conferma la sua crescita sportiva e la capacità di rappresentare con orgoglio Marsala e la Sicilia anche fuori dai confini nazionali.