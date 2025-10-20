Targa Florio Classica 2025: vincono Moceri e Corneliani. Francesco e Giuseppe Di Pietra...

20/10/2025 10:26:00

Si è conclusa ieri a Palermo la Targa Florio Classica 2025, appuntamento decisivo del Campionato Italiano Grandi Eventi che per l’intero fine settimana ha arricchito di fascino e prestigio la Sicilia e, in particolare, le strade delle province di Trapani e Palermo.



Dal 16 al 19 ottobre, auto storiche e appassionati hanno vissuto giornate di emozione tra paesaggi unici, borghi e tradizione automobilistica, confermando la manifestazione come uno degli eventi più attesi e amati.

Il podio di questa edizione ha visto vincere Moceri e Corneliani al volante della Lancia Aprilia del 1937, seguiti da Accardo e Vagliani su Fiat 508 C Balilla mentre Francesco e Giuseppe Di Pietra - Campioni in carica - hanno conquistato il terzo posto sulla loro Fiat 508 C, traguardo che risulta ancora più straordinario in quanto permette loro di vincere, per la quarta volta, il Campionato Italiano Grandi Eventi.



Le parole di Francesco e Giuseppe Di Pietra racchiudono la soddisfazione di una stagione vissuta intensamente: “Con il terzo posto ottenuto alla Targa Florio, coroniamo una stagione intensa e ricca di sfide conquistando per la quarta volta il titolo di Campioni Italiani Regolarità Grandi Eventi, per il secondo anno consecutivo. Si tratta di un risultato che premia l’impegno, la costanza e la passione con cui affrontiamo ogni competizione. Un riconoscimento che condividiamo con tutta la nostra squadra e con il nostro storico avversario Mario Passanante, cui va il nostro rispetto per la continua competizione sportiva.”



Il successo dei Di Pietra rappresenta un motivo d’orgoglio per la comunità regolaristica italiana, per la provincia di Trapani e per tutta la Sicilia, che ancora una volta si conferma protagonista assoluta e punto di riferimento nella storia dell’automobilismo d’epoca, celebrando passione, sport e senso di appartenenza.



