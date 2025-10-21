A Mazara il convegno "Ponti di Pace - Dialogo tra Culture e Fedi del Mediterraneo"

21/10/2025 00:00:00

All’Auditorium “Mario Caruso” di Mazara del Vallo, la dodicesima edizione del Blue Rotarian International Event (BRIE), promossa dal Rotary Club di Mazara del Vallo con il patrocinio del Distretto Rotary International 2110 Sicilia-Malta e del Comune di Mazara.

Il convegno inaugurale, intitolato “Ponti di Pace – Dialogo tra Culture e Fedi del Mediterraneo”, ha riunito rappresentanti religiosi, studiosi e operatori del sociale per riflettere sul ruolo del Mediterraneo come spazio di incontro tra culture e religioni diverse.

Ha moderato l’incontro la giornalista e conduttrice Rai Metis Di Meo, che ha ricordato l’ideatore del Blue Sea Land, Giovanni Tumbiolo, e l’origine dell’Invocazione Rotariana per la Pace, momento conclusivo della manifestazione.

Il presidente del Rotary Club di Mazara, Lillo Giorgi, ha sottolineato che l’edizione di quest’anno punta a rafforzare la dimensione culturale del BRIE, dedicando due giornate al tema della pace e del dialogo interculturale.

Tra gli interventi, la psicologa Annamaria Tranchida ha affrontato il tema delle radici della violenza; don Leo Di Simone, della Diocesi di Mazara, ha riflettuto sul rapporto tra pace e giustizia; Muhammad Hasan Abdulghaffar, già Imam della Grande Moschea di Roma, ha richiamato i valori della fratellanza universale e del rispetto reciproco; padre Markus Solo, del Dicastero vaticano per il Dialogo Interreligioso, ha evidenziato il ruolo delle istituzioni educative nella prevenzione del radicalismo.

Sono intervenuti anche Abdelhafid Kheit, Imam della moschea di Catania, che ha invitato i giovani a promuovere la cultura della pace, e il Reverendo Daniel Abi Blay, pastore della Chiesa Pentecostale di Palermo, che ha richiamato la figura di Gesù come promotore di non violenza. Il prof. Danilo Di Maria ha offerto una lettura storica del Mediterraneo come luogo di incontro e scambio tra civiltà.

L’incontro si è concluso con un dibattito a cui hanno partecipato anche studenti degli istituti superiori della città. Il BRIE proseguirà oggi pomeriggio, alle ore 16, nella sala convegni del Mahara Hotel, con la tradizionale Invocazione Rotariana per la Pace, letta dal governatore del Distretto Rotary 2110 Sergio Malizia. Saranno presenti, tra gli altri, il sindaco Salvatore Quinci, il vescovo mons. Angelo Giurdanella e il presidente della moschea “Ettwaka” di Mazara, Gabsi Ayed.



