In Sicilia èErice, Città della Pace, ospita la maratona della Cisl: “La pace si costrui...

È partita oggi in tutta la Sicilia la maratona della pace della Cisl, e farà tappa anche nel territorio trapanese con una manifestazione in programma venerdì 24 ottobre a Erice, proclamata Città della Pace. L’iniziativa è promossa dalla Cisl Palermo Trapani, guidata dal segretario generale Leonardo La Piana, e si inserisce nella campagna regionale avviata oggi davanti a tutte le Prefetture siciliane, dove delegati e lavoratori hanno incontrato i cittadini per presentare il Manifesto per la pace.

La manifestazione di Erice, patrocinata dal Comune, si svolgerà a partire dalle ore 10 nella piazza del Municipio, con la partecipazione di istituzioni, studenti, associazioni e cittadini. Il messaggio lanciato è chiaro: “nessuna guerra è inevitabile e la dignità di ogni vita umana deve restare il fondamento di ogni futuro possibile”.

«Erice è la cornice ideale per questo messaggio – sottolineano dalla Cisl Palermo Trapani – perché rappresenta un luogo simbolico di dialogo e convivenza, una città che ha fatto della cultura della pace un tratto distintivo della propria identità».

La maratona della pace della Cisl proseguirà in tutta l’isola con un calendario articolato di eventi che accompagnerà il cammino del sindacato fino alla manifestazione nazionale conclusiva di Roma il 15 novembre.

Il calendario delle tappe siciliane:

Venerdì 24 ottobre – Erice (Trapani): manifestazione organizzata dalla Cisl Palermo Trapani, patrocinata dal Comune di Erice, con il coinvolgimento di scuole e associazioni locali.

Sabato 25 ottobre – Enna: fiaccolata promossa dalla Cisl Agrigento Caltanissetta Enna, insieme alla Croce Rossa, associazioni sportive e realtà civiche.

Lunedì 27 ottobre – Cassibile (Siracusa): fiaccolata della Cisl Ragusa Siracusa, con la partecipazione di studenti, scout e associazioni, nel luogo simbolo dell’armistizio del 1943.

Martedì 28 ottobre – Catania: fiaccolata organizzata dalla Cisl Catania, seguita da una Santa Messa nella chiesa di Sant’Agata la Fornace.

Giovedì 30 ottobre – Messina: tavola rotonda promossa dalla Cisl Messina con istituzioni e associazioni del territorio.

A chiudere la maratona sarà la Cisl nazionale, con una manifestazione confederale il 15 novembre a Roma.

Parallelamente, la Confederazione sindacale porta avanti una raccolta fondi tramite la Croce Rossa per sostenere interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite dal conflitto a Gaza, a conferma del proprio impegno concreto per la pace.

«Tutti siamo chiamati a fare la nostra parte – ha dichiarato Leonardo La Piana, segretario generale della Cisl Sicilia – perché la pace non è mai un dono scontato, ma il risultato dell’impegno quotidiano di chi sceglie la via più difficile ma più giusta: quella del dialogo, della solidarietà e della convivenza libera e serena».

Con la tappa di Erice, la maratona della pace entra nel vivo nel Trapanese, portando nel territorio un messaggio di unità e consapevolezza, per ricordare che la pace non è un traguardo lontano, ma un cammino da percorrere insieme.



