Incidente in scooter: giovane muore dopo nove giorni di ricovero

21/10/2025 07:40:00

È morto dopo nove giorni di ricovero in ospedale Francesco Luca, 24 anni, rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto l’11 ottobre scorso a Palermo, in piazza Verdi, all’incrocio con via Pignatelli Aragona.

Secondo la ricostruzione, il giovane si trovava a bordo del suo scooter Piaggio Liberty quando ha perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi contro tre auto in sosta. Le conseguenze dell’impatto erano apparse da subito molto gravi.

+Trasportato d’urgenza al Civico di Palermo, era stato ricoverato in prognosi riservata. Nonostante i tentativi dei medici, le sue condizioni si sono aggravate nei giorni successivi e, dopo un periodo di osservazione di sei ore, nella mattinata di ieri è stata dichiarata la morte cerebrale.



