Cronaca

» Incidenti
21/10/2025 07:40:00

Incidente in scooter: giovane muore dopo nove giorni di ricovero

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-10-2025/incidente-in-scooter-giovane-muore-dopo-nove-giorni-di-ricovero-450.jpg

È morto dopo nove giorni di ricovero in ospedale Francesco Luca, 24 anni, rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto l’11 ottobre scorso a Palermo, in piazza Verdi, all’incrocio con via Pignatelli Aragona.

 

Secondo la ricostruzione, il giovane si trovava a bordo del suo scooter Piaggio Liberty quando ha perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi contro tre auto in sosta. Le conseguenze dell’impatto erano apparse da subito molto gravi.

 

+Trasportato d’urgenza al Civico di Palermo, era stato ricoverato in prognosi riservata. Nonostante i tentativi dei medici, le sue condizioni si sono aggravate nei giorni successivi e, dopo un periodo di osservazione di sei ore, nella mattinata di ieri è stata dichiarata la morte cerebrale









