Tenuta Gorghi Tondi, nuovi premi e tre vini protagonisti al Merano WineFestival

21/10/2025 09:05:00

Con rinnovato orgoglio e gratitudine, Tenuta Gorghi Tondi annuncia una nuova stagione di riconoscimenti che confermano il valore, la costanza qualitativa e l’identità dei suoi vini biologici.



Un risultato che premia il lavoro appassionato di Clara e Annamaria Sala, quarta generazione alla guida della tenuta di famiglia a Mazara del Vallo, dove i 130 ettari di vigneti si estendono tra l’Oasi WWF Lago Preola e Gorghi Tondi e il Mar Mediterraneo.



Tre Bicchieri del Gambero Rosso – Ziller47

Lo Ziller47 conquista i Tre Bicchieri della guida Vini d’Italia 2026 del Gambero Rosso, giunta alla sua 39ª edizione e considerata la più autorevole pubblicazione enologica italiana.

I Tre Bicchieri rappresentano il massimo riconoscimento assegnato solo ai vini giudicati “straordinari” da una delle commissioni più selettive e indipendenti del panorama vitivinicolo.

Ziller47 è un vino in stile ossidativo “pre-british”, antenato dei vini fortificati di Marsala, dedicato a Michele Sala – uno dei fondatori della tenuta – e simbolo del legame fra storia familiare e innovazione produttiva.

Guida VITAE 2026 – AIS – Grillodoro 2020

Il Grillodoro 2020, raro muffato siciliano da uve Grillo surmature con attacco di Botrytis cinerea, è stato inserito tra i “100 Migliori Vini di Territorio” dell’edizione 2026 della guida VITAE dell’Associazione Italiana Sommelier.

Un riconoscimento che celebra l’unicità del territorio e la capacità di Gorghi Tondi di coniugare ricerca, autenticità e sensibilità produttiva in chiave moderna.



Merano WineFestival 2025 – i WineHunter Awards a Ziller47, Grillodoro 2020 e Midor Catarratto 2024

Il prestigioso Merano WineFestival, in programma dall’8 al 10 novembre 2025, rappresenta uno degli appuntamenti più esclusivi del vino italiano e internazionale, accessibile solo su invito e con una selezione curata direttamente dal suo fondatore, Helmut Köcher.

In vista della manifestazione, tre vini di Tenuta Gorghi Tondi sono già stati premiati con i WineHunter Awards, riconoscimenti che attestano l’eccellenza sensoriale dei prodotti degustati in anteprima da una commissione tecnica internazionale:

- Ziller47, vino bianco non fortificato – WineHunter Award Oro

- Grillodoro vendemmia tardiva Sicilia DOC 2020 – WineHunter Award Oro

- Midor Catarratto Sicilia DOC 2024 – WineHunter Award Rosso

Queste etichette saranno presentate in degustazione ufficiale durante i giorni del Festival, a testimonianza del percorso di crescita e qualità che la cantina siciliana porta avanti con coerenza e visione.

I WineHunter Awards vengono attribuiti annualmente a vini che superano il punteggio di 90/100, con le categorie Rosso (90–92,99 punti) e Oro (93–95,99), e rappresentano una vetrina d’eccellenza nel panorama enologico mondiale.



“Ogni premio è una conferma, ma anche una responsabilità verso la nostra terra e chi sceglie i nostri vini”, commentano Clara e Annamaria Sala. “Siamo felici che Ziller47 e Grillodoro, due vini così profondamente legati alla nostra identità, continuino a ricevere riconoscimenti tanto prestigiosi.”



Tenuta Gorghi Tondi conferma così la propria posizione tra le realtà più interessanti della Sicilia del vino contemporaneo, capace di coniugare rispetto per la natura, eleganza stilistica e autenticità territoriale.



Foto di Gloria Cavasino.



(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



