Tre rose rosse dai 5 Stelle di Castelvetrano per i tre carabinieri morti nel veronese

21/10/2025 07:45:00

Una corona con tre rose rosse è l’omaggio del Gruppo Territoriale del M5S di Castelvetrano per i tre carabinieri morti in provincia di Verona. Lo scorso 17 ottobre, il responsabile Salvatore Di Benedetto, insieme ad una delegazione, è stato accolto dal vice comandante della caserma dei Carabinieri di Castelvetrano, il luogotenente Asaro e altri militari in servizio. Dopo il minuto di raccoglimento in ricordo di Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, il luogotenente Asaro ha ringraziato gli intervenuti, sottolineando l’affetto dimostrato nei loro confronti.

Di Benedetto ha anche lasciato una lettera per il comandante della caserma, il capitano Mantovani, dichiarando vicinanza e solidarietà all’Arma dei Carabinieri e alle famiglie dei caduti e dei feriti. Il comandante, assente per impegni pregressi improrogabili, ha chiamato il responsabile territoriale, ringraziandolo per il gesto, la sensibilità e la vicinanza in momenti così drammatici per l’Arma dei Carabinieri.



