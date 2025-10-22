Cade da un albero mentre raccoglie le olive: donna salvata dal Soccorso Alpino

22/10/2025 15:39:00

Paura questa mattina nelle campagne di Torretta, in provincia di Palermo, dove una donna di 55 anni è caduta da una scala mentre raccoglieva le olive insieme ai familiari.

L’incidente è avvenuto in una zona impervia, difficile da raggiungere con i mezzi di soccorso. Sul posto è intervenuta un’ambulanza medicalizzata del 118 della postazione di Villagrazia di Carini, che ha prestato le prime cure alla donna.

Vista la complessità del terreno, la Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani ha richiesto l’intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), competente per questo tipo di operazioni.

Due squadre della Stazione Palermo del Soccorso Alpino hanno raggiunto la ferita, l’hanno immobilizzata con il materassino a depressione e imbarellata per il trasporto a spalla, con l’ausilio di una ruota e della tecnica “a passamano”.

La donna è stata quindi condotta fino all’ambulanza, che l’ha trasferita all’ospedale Villa Sofia di Palermo per accertamenti.

Il CNSAS ha ringraziato il personale sanitario del 118 “per la disponibilità, la collaborazione e la professionalità dimostrata durante le operazioni di soccorso”.



