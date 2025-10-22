Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
22/10/2025 17:00:00

Gibellina si trasforma: Walking3, voci femminili e visioni per la città del futuro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-10-2025/gibellina-si-trasforma-walking3-voci-femminili-e-visioni-per-la-citta-del-futuro-450.jpg

C’è la fronda di un albero che svetta, da qualche giorno, nel bel mezzo della grande Piazza 15 Gennaio 1968 di Gibellina: è un Walking3, una panchina mobile che tiene, al suo centro, una pianta di Terebinto. Un gesto semplice e potente, frutto di un processo partecipativo partito dal basso ad agosto con un sondaggio online sui bisogni e i desideri dei cittadini per la propria città nel futuro.

 

Nel fine settimana del 17 e 18 ottobre, Gibellina ha ospitato una vera e propria “guerriglia urbana”, un intervento di PlaceMaking tattico che ha visto arrivare in città professionisti, ricercatori e attivisti da tutta Europa. L’evento, promosso dal Bosch Alumni Network e dalla Fondazione Robert Bosch di Stoccarda, ha trasformato la città in un laboratorio di immaginazione civica, dove la comunità locale ha potuto sperimentare nuove forme di convivenza e di uso dello spazio pubblico.

Il Walking3, prototipo di “Verde Conviviale”, è stato costruito collettivamente grazie alla sapiente guida dell’architetto Ivan Iosca, co-direttore dal 2016 al 2024 del festival Luci e Suoni d’Artista che da anni illumina Ruvo di Puglia (Bari) con opere realizzate da cittadini di tutte le età. Realizzato con legno e materiali naturali, il Walking3 è un prototipo che apre la strada a un processo di riappropriazione dei luoghi urbani, trasformandoli in spazi di incontro, riposo e riflessione.

Attorno a questa struttura si sono svolti laboratori di Land Art, simulazioni ambientali e momenti di ascolto, in cui bambini, giovani e adulti hanno espresso desideri concreti: la riapertura della piscina provinciale, laboratori di politica, corsi per imparare a gestire i beni di tutti, lezioni per distinguere le fake news, il ritorno del “Cinema sotto le stelle”.

Tra le iniziative più toccanti, la presentazione del podcast pilota “Female Face of Gibellina” della giornalista bosniaca Lidija Pisker, che ha raccolto le voci delle donne gibellinesi intrecciando memoria e narrazione in una camminata urbana attraverso i luoghi significativi della città nuova. Un racconto corale che ha restituito dignità e profondità alla storia femminile di Gibellina, in dialogo con il progetto “Female Face of Zenica” realizzato in Bosnia nel dopoguerra.

Durante l’iniziativa, il Sindaco di Gibellina, Salvatore Sutera, ha incontrato gli organizzatori, esprimendo gratitudine per aver intrapreso un percorso partecipato e centrato sulle esigenze reali della città e dei suoi abitanti.

A guidare le attività, un gruppo di esperti italiani e internazionali del Bosch Alumni Network, tra cui Giuseppe De Simone, gibellinese e co-coordinatore per l’Italia, che ha commentato: “Gibellina, come sempre, dimostra maturità, apertura e visione. Torneremo, se possibile, per implementare alcune delle idee nate dal confronto con i miei concittadini. Il Walking3 è solo un inizio: è un invito a pensare la città come spazio vivo, da abitare, da spostare, da coltivare.”

All’evento ha partecipato anche il regista romano Emanuele Svezia, a quasi vent’anni dalla pubblicazione del suo docu-film Earthquake '68 – Gente di Gibellina, testimoniando ancora una volta il profondo legame tra arte, memoria e territorio.









Native | 22/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760958161-0-iconica-elettrica-e-tutta-da-scoprire-la-nuova-renault-4-presentata-a-trapani.jpg

«Iconica, elettrica e tutta da scoprire»: la nuova Renault 4...

Native | 22/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-10-2025/1761053370-0-trapani-torna-la-rassegna-identita-perdute-tra-libri-autori-e-cultura-italiana.png

Trapani, torna la rassegna “Identità Perdute” tra...

Native | 21/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760946893-0-tenuta-gorghi-tondi-nuovi-premi-e-tre-vini-protagonisti-al-merano-winefestival.jpg

Tenuta Gorghi Tondi, nuovi premi e tre vini protagonisti al Merano...