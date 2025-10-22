Paura sull'Autostrada A29 Palermo Mazara: furgone in fiamme vicino a Santa Ninfa. Il video

22/10/2025 07:48:00

Momenti di paura, poco prima dell’alba, sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, nei pressi dello svincolo per Santa Ninfa. Un furgone con quattro persone a bordo ha preso improvvisamente fuoco mentre era in marcia.

Fortunatamente tutti gli occupanti sono riusciti a mettersi in salvo in tempo, scendendo dal mezzo pochi istanti prima che le fiamme lo avvolgessero completamente. A dare l’allarme e a prestare i primi soccorsi è stato un automobilista di Marsala, che si è fermato lungo la carreggiata per aiutare le persone coinvolte.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza la zona, e la Polizia Stradale per La gestione del traffico.

Nessuno è rimasto ferito, solo tanto spavento per i quattro occupanti del furgone e per gli automobilisti che hanno assistito alla scena.



