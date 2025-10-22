Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Incidenti
22/10/2025 07:48:00

Paura sull'Autostrada A29 Palermo Mazara: furgone in fiamme vicino a Santa Ninfa. Il video

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-10-2025/1761112669-0-paura-sll-auostrada-a29-furgone-in-fiame-vicino-a-santa-ninfa-il-video.jpg

Momenti di paura, poco prima dell’alba, sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, nei pressi dello svincolo per Santa Ninfa. Un furgone con quattro persone a bordo ha preso improvvisamente fuoco mentre era in marcia.

 

Fortunatamente tutti gli occupanti sono riusciti a mettersi in salvo in tempo, scendendo dal mezzo pochi istanti prima che le fiamme lo avvolgessero completamente. A dare l’allarme e a prestare i primi soccorsi è stato un automobilista di Marsala, che si è fermato lungo la carreggiata per aiutare le persone coinvolte.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza la zona, e la Polizia Stradale per La gestione del traffico.

 

Nessuno è rimasto ferito, solo tanto spavento per i quattro occupanti del furgone e per gli automobilisti che hanno assistito alla scena.

 

 









Native | 21/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760946893-0-tenuta-gorghi-tondi-nuovi-premi-e-tre-vini-protagonisti-al-merano-winefestival.jpg

Tenuta Gorghi Tondi, nuovi premi e tre vini protagonisti al Merano...

Native | 21/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-10-2025/1761041918-0-trapani-un-ultimo-saluto-con-amore-sempre-piu-famiglie-scelgono-funerali-per-gli-animali.jpg

Trapani, sempre più famiglie scelgono servizi funebri e cremazioni...

Native | 20/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760945866-0-il-gruppo-romano-presenta-il-bilancio-di-sostenibilita-2024.jpg

Il Gruppo Romano presenta il Bilancio di Sostenibilità 2024