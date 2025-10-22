«Iconica, elettrica e tutta da scoprire»: la nuova Renault 4 presentata a Trapani

22/10/2025 15:53:00

«Renault 4, si rinnova la tradizione. È un’icona che arriva dal passato, si presenta oggi e guarda al futuro». Paolo Tedesco, titolare di Essepiauto di Trapani, lo dice con un entusiasmo contagioso durante la presentazione ufficiale in concessionaria. Non è solo il lancio di un nuovo modello, ma un vero e proprio ritorno di fiamma per una macchina che ha fatto la storia di intere generazioni e che oggi si propone in una veste completamente nuova.

La Renault 4 E-Tech Electric ha sfilato davanti al pubblico trapanese in un evento che ha unito ricordi e curiosità. «Si vede dal punto di vista stilistico il richiamo alla vecchia icona Renault 4, però è tutta un’altra macchina – spiega Tedesco – una vettura totalmente elettrica, super digitalizzata, con l’intelligenza artificiale integrata. Puoi chiederle di abbassare i finestrini, di mettere il freno a mano, di dirti che tempo farà domani a Trapani o a New York. È un’auto che parla con te e ti risponde».

Il richiamo alla “vecchia Quatrelle” è evidente, ma le differenze sono sostanziali: motore termico contro motore elettrico, consumi e manutenzione che cambiano radicalmente, un comfort più ampio e una tecnologia che quarant’anni fa sembrava fantascienza. Rimane lo spirito: una vettura versatile, per tutti, che oggi come allora vuole accompagnare la vita quotidiana di chi la sceglie. «È una macchina che ci siamo già trovati a vendere ancora prima di presentarla al pubblico – aggiunge Tedesco – colorata, iper connessa, davvero incredibile da guidare».

C’è poi un’attenzione particolare alle esigenze di tutti, anche delle persone con disabilità: «Abbiamo già convenzioni e adattamenti disponibili – ricorda Tedesco – Renault segue tutte le tipologie di clientela, senza escludere nessuno». E ancora: «È una vettura che si rivolge a un pubblico urbano e provinciale, con un occhio di riguardo alle donne, ma in realtà è davvero per tutti. Ha tutti gli ADAS di ultima generazione, segue la macchina che ti precede, frena da sola, ti mantiene in corsia. Non ha solo il caffè a bordo, ma tutto il resto sì».

Il salto nel futuro è netto. Eppure Trapani, città dove la Renault 4 storica ha segnato la vita di tante famiglie e piccoli imprenditori, oggi ritrova lo stesso nome su una macchina che vuole diventare protagonista del nuovo mondo elettrico.

La Renault 4 torna, ma con un’anima nuova. A Trapani si può già vedere e toccare con mano da Essepiauto: un ponte tra nostalgia e futuro che fa venire voglia di salire a bordo subito.



A Trapani anche il nuovo showroom Audi per l’usato

Non solo Renault. Nella storica sede di via Carlo Messina, 2 a Trapani si apre anche uno showroom dedicato ad Audi Prima Scelta :plus, il Brand ufficiale dell’usato garantito Audi. Si tratta di un investimento importante per Meridiano, che rafforza il polo commerciale Audi che va da Agrigento a Trapani, passando per le province di Enna e Caltanisetta. Una scelta che conferma la volontà di portare a Trapani qualità e valore, in un settore dell’usato che cresce e che richiede sempre più affidabilità, anche in virtù di una partnership creata con Essepiauto 5 anni fa e che punta ad offrire tutti i servizi legati al mondo dell’auto: dalla vendita del nuovo e dell’usato con Meridiano all’assistenza a 360 gradi attraverso le Officine Essepiauto di Trapani e Mazara.

Audi Prima Scelta :plus offre vetture sottoposte a 110 controlli e coperte da garanzia ufficiale fino a 4 anni, con l’obiettivo di proporre un usato che si avvicina al nuovo. Nello showroom sarà possibile trovare tutta la gamma: dalle compatte come la A1 ai SUV di fascia alta come la Q8, comprese le versioni elettriche e plug-in.

