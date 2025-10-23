Sezioni
Cultura
23/10/2025 15:46:00

Alcamo, si inaugura la Casa del Vino nel Castello dei Conti di Modica

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-10-2025/alcamo-si-inaugura-la-casa-del-vino-nel-castello-dei-conti-di-modica-450.jpg

Sabato 25 ottobre alle 18, il Castello dei Conti di Modica aprirà le porte alla Casa del Vino di Alcamo, un nuovo spazio dedicato alla cultura enologica e alla storia vitivinicola del territorio.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Alcamo con il contributo del GAL Castellammare del Golfo e la collaborazione dell’Enoteca Regionale Siciliana – Sicilia Occidentale, vuole trasformare la fortezza medievale in un centro di divulgazione e conoscenza del vino, dove tradizione e innovazione si incontrano. 

Il progetto ha interessato l’ala sud del castello, lo scalone in marmo rosso, la torre sud-est e il cortile interno, tutti riqualificati per accogliere il pubblico in un percorso immersivo tra storia, strumenti e testimonianze del mondo vitivinicolo. “Non un semplice spazio espositivo, ma un luogo dove il vino diventa racconto, cultura e identità del territorio”, ha commentato il sindaco Domenico Surdi. La Casa del Vino vuole essere anche una finestra sul futuro della viticoltura, un punto di riferimento per produttori, vignaioli e visitatori interessati a scoprire le eccellenze locali e regionali. La cerimonia inaugurale offrirà degustazioni e incontri dedicati ai professionisti del settore e agli appassionati, in un clima di condivisione e valorizzazione delle tipicità alcamese. La serata sarà arricchita dalla performance “Corpi Celesti”, ideata e interpretata da Federica Aloisio e Angelo Sicurella: un dialogo tra danza contemporanea, musica elettronica e voce che trasformerà gli spazi del castello in un’esperienza sensoriale e immersiva.









