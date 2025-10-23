Sezioni
Cultura
23/10/2025 10:13:00

Salemi: al Castello una serata di parola, suono e memoria con il poeta Giovanni Rubino

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-10-2025/1761207198-0-salemi-al-castello-una-serata-di-parola-suono-e-memoria-con-il-poeta-giovanni-rubino.jpg

A partire dalle 17,30 di oggi giovedì 23 ottobre nel salone del Castello Arabo-Normanno di Salemi si svolgerà un eccezionale evento culturale con la presentazione  del libro “Rimi e Spini – Cuntu e Cantu” di Semproniu, alias il poeta salemitano Giovanni Rubino.

 

Alla manifestazione allestita dalla Carthago Edizioni di Catania e coordinata da Rosanna Sanfilippo, oltre all’autore Giovanni Rubino, interverranno il sindaco Vito Scalisi per i saluti, il mediatore culturale Filippo Triolo e i rappresentanti della Carthago Edizioni Margherita Guglielmino e Giuseppe Pennisi.

 

In programma sono previste letture di alcuni brani del libro a cura di Rina Gandolfo e Giorgio Polara  con un  omaggio musicale alla cantatrice Rosa Ballistreri con la voce di Vita Maria Giacalone accompagnata dalle corde del mandolino di Franco Giacomarro.

 

 ”Rìmi e spìni” … nasce dall’incontro di due forze opposte e complementari: Le rime sono la meraviglia, la bellezza e la musica della vita; le spine, invece, rappresentano il dolore, le ferite e le prove affrontate. Ma entrambe sono necessarie: perché dalle spine può germogliare una nuova forza, e nelle rime trova spazio la possibilità di rinascere. Al centro vi è il potere delle parole. Scrivere diventa respiro e resistenza, un modo per trasformare sofferenza in canto, silenzio in voce, buio in luce. Rime e spine è dunque il racconto di un cammino fatto di cadute e risalite, di lotta e di speranza, in cui la scrittura diventa compagna fedele e medicina dell’anima.

 

Franco Ciro Lo Re

 

 









