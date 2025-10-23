Marsala, lutto per il comandante dei vigili: è morta la moglie, la professoressa Pizzo

23/10/2025 11:28:00

Lutto a Marsala per la scomparsa della professoressa Mattia Rita Pizzo, moglie del comandante della Polizia Municipale, Giuseppe D'Alessandro.

Aveva 57 anni ed era un’insegnante stimata dell’Istituto “Francesco Ferrara” di Mazara del Vallo, dove si era sempre distinta per professionalità, passione e dedizione verso i suoi studenti.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo dolore non solo tra colleghi e alunni, ma anche in tutta la comunità marsalese, che si stringe con affetto intorno al marito e ai familiari.

La salma è esposta presso la sua abitazione in Contrada Sant’Anna a Marsala.

Il rito funebre sarà celebrato venerdì 24 ottobre 2025 alle ore 11:00 presso la Chiesa Santuario Santo Padre.

Seguirà la tumulazione nel cimitero di Petrosino.

La redazione di Tp24 e Rmc 101 esprime sentite condoglianze al comandante e alla sua famiglia in questo momento di grande dolore.