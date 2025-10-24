Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
24/10/2025 17:32:00

A Paceco torna il Caffè filosofico: riflessioni sull’arte di gestire il conflitto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-10-2025/1761316428-0-a-paceco-torna-il-caffe-filosofico-riflessioni-sull-arte-di-gestire-il-conflitto.jpg

Un pomeriggio tra filosofia, psicologia e dialogo condiviso. 

Domenica 26 ottobre alle 17, presso “La Bottega del Caffè” di via Regina Margherita a Paceco, si terrà il secondo appuntamento con il Caffè filosofico, dedicato questa volta al tema “L’arte di gestire il conflitto”. A guidare l’incontro saranno Maria Rita Di Benedetto, docente di Filosofia al Liceo Meli di Palermo, e Dorotea Palumbo, psicologa clinica. L’obiettivo è creare uno spazio di confronto aperto, dove tra un caffè e un calice di vino si possano condividere idee, esperienze e punti di vista. «Vogliamo riportare la filosofia nella vita quotidiana, fuori dalle aule universitarie», spiega Linda Inglese, promotrice dell’iniziativa e titolare dell’enoteca. «I caffè filosofici nascono proprio per questo: trasformare luoghi di incontro come bar e spazi culturali in piccole comunità generative». L’ingresso prevede un contributo di 7 euro. Per partecipare è consigliata la prenotazione al numero 349 6720127.



Cultura | 2025-10-24 06:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-10-2025/a-castelvetrano-la-sagra-del-pane-nero-e-dell-ai-250.jpg

A Castelvetrano, la sagra del pane nero (e dell’AI)

Nel pieno brulichìo della Sagra del Pane Nero, lo scorso weekend a Castelvetrano, la Chiesa del Purgatorio – come del resto anche le altre chiese nel Sistema delle Piazze – era l’angolo di pace. Varcando la soglia, si veniva...







Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-10-2025/1761140982-0-viaggi-perche-agli-italiani-piace-tanto-sharm-el-sheikh.jpg

Viaggi: perché agli italiani piace tanto Sharm El Sheikh?

Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-10-2025/1760425986-0-supertoys-strasatti-compie-3-anni-dal-24-ottobre-al-2-novembre-maxi-promozione-3x2.jpg

SuperToys Strasatti compie 3 anni: dal 24 ottobre al 2 novembre maxi...

Native | 22/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760958161-0-iconica-elettrica-e-tutta-da-scoprire-la-nuova-renault-4-presentata-a-trapani.jpg

«Iconica, elettrica e tutta da scoprire»: la nuova Renault 4...