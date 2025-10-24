A Paceco torna il Caffè filosofico: riflessioni sull’arte di gestire il conflitto

24/10/2025 17:32:00

Un pomeriggio tra filosofia, psicologia e dialogo condiviso.

Domenica 26 ottobre alle 17, presso “La Bottega del Caffè” di via Regina Margherita a Paceco, si terrà il secondo appuntamento con il Caffè filosofico, dedicato questa volta al tema “L’arte di gestire il conflitto”. A guidare l’incontro saranno Maria Rita Di Benedetto, docente di Filosofia al Liceo Meli di Palermo, e Dorotea Palumbo, psicologa clinica. L’obiettivo è creare uno spazio di confronto aperto, dove tra un caffè e un calice di vino si possano condividere idee, esperienze e punti di vista. «Vogliamo riportare la filosofia nella vita quotidiana, fuori dalle aule universitarie», spiega Linda Inglese, promotrice dell’iniziativa e titolare dell’enoteca. «I caffè filosofici nascono proprio per questo: trasformare luoghi di incontro come bar e spazi culturali in piccole comunità generative». L’ingresso prevede un contributo di 7 euro. Per partecipare è consigliata la prenotazione al numero 349 6720127.



