"L'ammalato immaginario" di Leonardo Vinci al Luglio Musicale Trapanese
La 77ª stagione del Luglio Musicale Trapanese presenta un'opera rara e attuale:
L'ammalato immaginario di Leonardo Vinci su libretto di Antonio Salvi, tratto dalla celebre comédie-ballet di Molière. Appuntamento il 25 ottobre, alle ore 19.00, al Teatro Tonino Pardo di Trapani.
L’opera settecentesca, in una ripresa drammaturgica pensata durante il lockdown 2020-2021 da Matteo Peirone - che firma la regia e interpreta il protagonista Don Chilone - parla con ironia di ipocondria e medicina, temi che abbiamo vissuto tutti da vicino negli ultimi anni: un invito ad affrontare con leggerezza (nel senso che Italo Calvino ci ha insegnato) e scanzonato divertimento le paure del nostro tempo. Coprotagonista è la "vivace vedovella" Erighetta (il soprano Linda Campanella), decisa a sposare il ricco e ipocondriaco Don Chilone.
In tre divertenti intermezzi mette in scena un inganno: travestita da Medico Guarisci, prescrive al riluttante pretendente il matrimonio come unica cura. Massimiliano Piccioli, direttore al cembalo, sarà alla guida dell'Ensemble strumentale dell'Ente Luglio Musicale Trapanese. I biglietti sono disponibili al botteghino di Villa Margherita (tel. 0923 29290), su www.lugliomusicale.it o a teatro il giorno dell'evento fino a un'ora prima dell'inizio, previa disponibilità.
