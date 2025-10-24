Marsala, domani un presidio per la Pace in Palestina

24/10/2025 20:10:00

Sabato 25 ottobre, a partire dalle ore 17:00, in Piazza Repubblica, si terrà un presidio a sostegno della CGIL per chiedere una pace vera in Palestina, dire no al riarmo e contestare la legge di bilancio.

L’iniziativa vuole essere un momento di partecipazione e solidarietà, per dire no alla guerra, no al massacro del popolo palestinese e alle politiche che penalizzano i più deboli. Il presidio intende riaffermare il diritto dei popoli alla pace, alla giustizia e alla dignità.

