A Marsala il 1° Slalom Automobilistico e Trofeo Gianquinto

24/10/2025 11:56:00

Da domani 25 ottobre andrà in scena il 1° Slalom Marsala, nuovo appuntamento motoristico siciliano che si svolgerà nella zona di Fiumara Sant’Onofrio – area Mola.

L’evento segna anche l’esordio del 1° Trofeo “50 Anni Gianquinto Autoricambi”, iniziativa celebrativa dedicata allo storico marchio siciliano che da mezzo secolo rappresenta un punto di riferimento nel settore dell’autoricambio.

Le operazioni preliminari sono in programma sabato 25, con le verifiche tecniche e sportive dalle ore 15:00 alle 19:00 presso il Mercato del Contadino di Marsala. Domenica 26 ottobre si entrerà nel vivo con la ricognizione del tracciato e, a seguire, le tre manches di gara valide per la classifica finale.

Lo Slalom Marsala è organizzato con il sostegno del Comune di Marsala e rientra nel quadro delle attività motoristiche territoriali, grazie anche al contributo di partner tecnici e sponsor del settore. Il tracciato, che si snoda lungo un tratto collinare di Fiumara Sant’Onofrio, sarà allestito nel pieno rispetto delle prescrizioni di sicurezza federali.

Il Trofeo “50 Anni Gianquinto Autoricambi” verrà assegnato al termine delle tre manches, in base ai risultati cronometrici complessivi, coronando così un fine settimana che unisce passione sportiva e tradizione motoristica siciliana.

